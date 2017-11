Ligue 1. Właściciel Monaco ubił świetny interes

Dmitrij Rybołowlew, właściciel klubu z Księstwa, kupił obraz w 2013 roku za 127,5 mln dolarów. Oficjalnie nie wiadomo kto został nowym właścicielem dzieła sztuki, ale spekuluje się, że mógł nim zostać Liu Yiqian, chiński miliarder i fundator Long Museum w Szanghaju.

Obraz "Salvator Mundi" wywoływał w przeszłości wiele kontrowersji. Przez wiele lat uznawano, że jego autorem jest Giovanni Boltraffio. Dopiero w 2011 roku oficjalnie oświadczono, że dzieło namalował Leonardo da Vinci. Obraz powstał na przełomie XV i XVI wieku.

Leonardo da Vinci, Zbawiciel świata (Salvator Mundi), 1506?1513 Domena publiczna

Interesy Rosjanina

Kilka lat temu Rybołowlew wziął rozwód, a jego była żona wywalczyła połowę majątku Rosjanina. Ten rozwód jest uznawany za jeden z najdroższy w historii. Elena zainkasowała aż 4,5 mld dolarów.

Ale w piłkarskim biznesie rosyjski oligarcha wielokrotnie wykazywał się kunsztem. Latem sprzedał wychowanka AS Monaco Kyliana Mbappe do PSG za 180 mln euro. Był to drugi najdroższy transfer w historii.