Arsene Wenger poprowadzi reprezentację podczas następnych mistrzostw świata?

Francuski szkoleniowiec jest trenerem Arsenalu Londyn od 21 lat. Doświadczony menedżer wciąż zapowiada, że nie myśli o zakończeniu kariery i chce realizować kolejne cele. Jednym z nich może być właśnie poprowadzenie reprezentacji podczas mistrzostw świata w Katarze, które robią na 68-latku ogromne wrażenie.

- Nie mam wątpliwości co do bardzo wysokiej jakości stadionów, organizacji oraz rywalizacji na turnieju. Katar ma ogromny potencjał finansowy, aby wszystko zorganizować perfekcyjnie - mówi Wenger.

Francuz zapytany o możliwość poprowadzenia jakiejś reprezentacji podczas mistrzowskiego turnieju w 2002 roku odpowiada: Być może to zrobię. Na pewno chcę tego spróbować na pewnym etapie kariery [...] Rywalizacja na przestrzeni czterech tygodni to z pewnością zupełnie inne doświadczenie, niż codzienna praca w klubie. Czasami nie mam już psychicznej siły do codziennego prowadzenia zespołu, dlatego być może w przyszłości pomyślę o posadzie selekcjonera.

Obecny kontrakt Wengera jest ważny do końca czerwca 2019 roku, a pomimo protestów i ogromnej krytyki ze strony kibiców Arsenalu, Francuz nie zamierza rozstawać się wcześniej z Kanonierami.

- Dla mnie oczywiste jest to, że będę związany z piłką nożną do końca życia. Nie wiem jeszcze w jakiej roli - być może dyrektora, selekcjonera lub menedżera. Będę w futbolu tak długo, jak to tylko możliwe.