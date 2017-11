Serie A. Reprezentant Czech zostanie rywalem Piotra Zielińskiego?

- To zawodnik świetnie wyszkolony technicznie, z inklinacją do gry ofensywnej. Skauci Napoli bardzo pozytywnie go ocenili. Klub chce już zacząć negocjacje w sprawie transferu - czytamy na calcionews24.com.

Barak to 22-letni reprezentant Czech. W kadrze zagrał w 7 meczach i strzelił aż 5 goli! Latem 2017 roku Udinese zapłaciło za niego Slavii Praga 3 mln euro. W Serie A rozegrał już 9 spotkań, w których zdobył dwie bramki.

Czech najlepiej czuje się na pozycji środkowego pomocnika. Może być ustawiany zarówno jako defensywny lub ofensywny pomocnik.

Napoli gra z trzema środkowymi pomocnikami w składzie. O miejsce w pierwszej jedenastce rywalizują: Marek Hamsik, Jorginho, Allan, Amadou Diawrra, Marko Rog i Piotr Zieliński.

Polak w tym sezonie Serie A rozegrał 10 meczów, w których zdobył 2 bramki i zanotował 1 asystę.

Napoli po 12. kolejkach jest liderem ligi, a Udinese zajmuje dziesiąte miejsce.