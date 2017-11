Ekstraklasa. Artur Jędrzejczyk nie zagra do końca roku

Na początku sezonu Jędrzejczyk nie grał ze względu na kontuzję palca. Niedawno wrócił jednak do gry, dlatego Adam Nawałka powołał go do na mecze z Urugwajem (0-0) i Meksykiem. W tym drugim wyszedł w podstawowym składzie, ale został zmieniony w przerwie ze względu na kontuzję.

Obrońcę Legii czeka pięć tygodni przerwy - według wstępnych prognoz. Do treningów ma wrócić pod koniec grudnia. Legia musi mierzyć się również z urazem stawu skokowego Michała Pazdana. Nie zagrał w meczach towarzyskich i nie wiadomo czy zagra w niedzielnym hicie ekstraklasy z Górnikiem Zabrze.