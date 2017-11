Polski Związek Piłki Nożnej w konflikcie z Barceloną

Przyczyną konfliktu PZPN-u z władzami wicemistrzów Hiszpanii jest transfer Paulinho z Guangzhou Evergrande do Barcelony. Brazylijczyk w sezonie 2007/2008 był zawodnikiem ŁKS Łódź, któremu przysługuje udział w zyskach z transferu pomocnika.

Do Polski Paulinho z FC Vilnius sprowadził Algimantas Breikstas, który był właścicielem karty zawodniczej pomocnika, a jednocześnie udziałowcem Łódzkiego Klubu Sportowego. W lidze polskiej Brazylijczyk czuł się źle, co przyczyniło się do podjęcia decyzji o powrocie do ojczyzny. Tam Paulinho odzyskał formę i po dwóch latach przeniósł się do Corinthians. Po paśmie sukcesów (mistrzostwo kraju, Copa Libertadores, Klubowe Mistrzostwo Świata) odszedł do Tottenhamu. Po kolejnych dwóch sezonach wyjechał do Chin, a stamtąd w lipcu bieżącego roku sprowadziła go Barcelona.

Kataloński klub zapłacił za zawodnika 40 mln euro. Według międzynarodowej federacji piłkarskiej FIFA, ŁKS w ramach przepisu "solidarity payment" powinien mieć udział w zyskach z transferu. Jak twierdzą przedstawiciele PZPN, powinien on wynieść 160 tysięcy euro, według Barcelony kwota powinna być jednak o 60 tysięcy euro mniejsza.

Co ciekawe, to nie ŁKS otrzyma pieniądze z transferu, a PZPN. Wszystko za sprawą tego, że aktualny ŁKS nie jest bezpośrednim kontynuatorem poprzedniego klubu.

"Kruczek" wspomniany w informacji podanej przez Piotra Koźmińskiego z "Super Expressu", to systemy gry - jesień/wiosna w Polsce, wiosna/jesień na Litwie. Zdaniem przedstawicieli Barcelony o wszystkim decydują daty zarejestrowania piłkarza w federacji, którą zawodnik opuszcza, w tym przypadku federacji litewskiej.

W takiej sytuacji PZPN mógłby otrzymać jedynie 100 tysięcy euro, a kolejne 60 tysięcy euro otrzymałby litewski związek piłki nożnej, bowiem klub FC Vilnius już nie istnieje.

Niezależnie od wysokości otrzymanej kwoty PZPN całość przeznaczy na szkolenie młodzieży.