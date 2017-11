Grzegorz Krychowiak będzie miał konkurenta do gry? WBA planuje zimowe wzmocnienia

Władze The Baggies za wszelką cenę chcą wzmocnić zespół w zimowym oknie transferowym. Nowi zawodnicy mają pomóc w walce o lepsze wyniki, ponieważ rezultaty osiągane do tej pory sprawiły, że zespół prowadzony przez Tony`ego Pulisa znajduje się tuż nad strefą spadkową.

Rozwiązaniem problemów klubu z The Hawthorns ma zostać 28-letni Souza, który obecnie występuje w tureckim Fenerbahce. Brazylijski pomocnik mógł trafić do WBA już latem, ponieważ wielkim zwolennikiem jego gry był trener Pulis, ostatecznie do transferu jednak nie doszło, ale tym razem ma być już inaczej.

Sprowadzenie Souzy oznaczałoby zwiększenie rywalizacji o grę w środku pomocy West Bromwich, gdzie na razie króluje Grzegorz Krychowiak.

Reprezentant Polski wypożyczony do angielskiego klubu z Paris Saint-Germain, jak na razie rozegrał dla niego 8 spotkań w Premier League, a także jeden mecz w EFL Cup. Niestety WBA z polskim pomocnikiem w składzie nie odniósł jeszcze żadnego zwycięstwa.

Josef de Souza Dias w obecnych rozgrywkach ligi tureckiej zaliczył 10 występów, w których raz wpisał się na listę strzelców i raz zanotował asystę. Jego wartość szacowana jest na 8 mln euro.