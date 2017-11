Oficjalnie. Giampiero Ventura zwolniony. Reprezentacja Włoch szuka nowego trenera

Ventura objął reprezentację Włoch w lipcu 2016 roku. Od tamtej pory Azzurri rozegrali pod jego wodzą 17 meczów, z czego 10 wygrali, 4 zremisowali i 3 przegrali. Średnia punktów na mecz kadry prowadzonej przez doświadczonego szkoleniowca wyniosła 2,00.

W grupie eliminacji do MŚ w Rosji Włosi zajęli drugie miejsce, znajdując się za Hiszpanią, co oznaczało konieczność przystąpienia do meczów barażowych, gdzie lepsza od reprezentacji Włoch okazała się Szwecja (0:1, 0:0). W wyniku porażki w dwumeczu ze Szwedami reprezentacja Włoch nie zakwalifikowała się na mundial, po raz pierwszy od 1958 roku.

- Przeprosiłem Włochów za wynik. Mistrzostwa świata bez Italii to coś strasznego, ale krzywda już się stała i nie mogę nic z tym zrobić. Miałem jedne z najlepszych wyników w ostatnich 40 latach, przegrałem tylko dwa mecze w dwa lata - mówił Ventura po rewanżowym spotkaniu ze Szwecją.

69-latek za przedwczesne rozwiązanie umowy otrzyma dużą odprawę. Następcą Ventury może zostać Carlo Ancelotti, który kilka tygodni temu został zwolniony z Bayernu Monachium.