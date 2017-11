IKEA zadrwiła z selekcjonera reprezentacji Włoch. Mistrzowskie hasło

Szwedzki producent mebli opublikowa na swoim oficjalnym koncie na Twitterze specjaln reklam. "Wybaczcie, 豉wka dla Gian Piero od nas". Taki napis zosta umieszczony nad zdj璚iem drewnianej 豉wki.

To oczywiste nawi您anie do selekcjonera reprezentacji W這ch, kt鏎y skompromitowa si w bara簑 o mistrzostwa 鈍iata w Rosji. 69-latek nie by w stanie zapanowa nad dru篡n, a brak awansu na rosyjski mundial oznacza jego rozstanie z reprezentacj W這ch. Reprezentacyjnej 豉wki Ventura ju nie zobaczy, ale teraz mo瞠 mie swoj - ogrodow. Cena? Prawie 90 euro.

W這skie media pozytywnie przyj窸y reklam szwedzkiego producenta mebli. - Szwedzi nas... rozmontowali - napisa jeden z dziennikarzy.