Ranking FIFA. Spadek reprezentacji Polski

Polacy rozegrali dwa sparingi w eksperymentalnych składach i zremisowali 0-0 z Urugwajem oraz przegrali 0-1 z Meksykiem. Przez to podopieczni Adama Nawałki stracą 6. miejsce jakie zajmowali do tej pory i będą na 7. pozycji - zostaną wyprzedzeni przez reprezentację Hiszpanii, która pokonała 5-0 Kostarykę i zremisowała 3-3 z Rosją.

7. miejsce i tak dawałoby Polakom miejsce w pierwszym koszyku podczas losowania MŚ 2018, ale o rozstawieniu decyduje październikowy, a nie listopadowy ranking. Dlaczego? Po to by nie faworyzować drużyn, które wystąpiły w barażach. Mecze o punkty są dużo ważniejsze - biorąc pod uwagę tylko ranking najrozsądniejszym rozwiązaniem dla reprezentacji byłoby nierozgrywanie sparingów w ogóle (co oczywiście nie jest możliwe z wielu względów).

Na taki manewr zdecydowało się jednak w listopadzie Chile, które nie zagrało ani jednego meczu towarzyskiego, podczas gdy reszta czołowych reprezentacji zagrała dwa razy. Polska i tak "sztucznie" nabiła sobie pozycję w rankingu, w tym roku zagrała tylko dwa sparingi - w ostatni piątek i poniedziałek. Co ciekawe, nawet dwa zwycięstwa w meczach sparingowych pozwoliłyby Polakom jedynie na utrzymanie szóstego miejsca (mieliby wtedy 1318 pkt).

Na szczycie nie zajdzie do żadnych zmian, czołowa piątka rankingu pozostanie taka sama. Polska spadłaby na 8. miejsce w rankingu, gdyby nie... Niemcy. Mistrzowie świata zremisowali we wtorek 2-2 z Francją po golu Larsa Stindla w 93. minucie. Gdyby nie on, to Francuzi zajmowaliby teraz 7. pozycję.

Mimo odpadnięcia z MŚ 2018 awans zanotowali... Włosi (o jedną pozycję). Wystarczył do tego remis ze Szwecją - inne drużyny rozgrywały mecze towarzyskie, więc straciły więcej punktów niż Italia. Szwedzi również awansowali, z 25. na 18. pozycję. Spory awans z 19. na 12. miejsce zanotowała Dania. Grupowi rywale Polaków w el. MŚ pokonali w barażu Irlandię aż 5-1 po remisie 0-0 w pierwszym meczu.

Nowy ranking FIFA (oficjalna publikacja 23 listopada):

1. Niemcy 1602 pkt

2. Brazylia 1483

3. Portugalia 1358

4. Argentyna 1348

5. Belgia 1325

6. Hiszpania 1231

7. Polska 1209

8. Szwajcaria 1190

9. Francja 1183

10. Chile 1162

*11. Peru 1128 pkt jeśli pokona Nową Zelandię w barażu, 1092 pkt jeśli zremisuje, 1074 jeśli przegra

12. Dania 1099

13. Kolumbia 1078

14. Włochy 1052

15. Anglia 1047

16. Meksyk 1032

17. Chorwacja 1018

18. Szwecja 998

19. Walia 985

20. Holandia 952