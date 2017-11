Tyron Woodley vs. Nate Diaz planowane na UFC 219 w Las Vegas

We wtorek informowaliśmy, że Nate Diaz (19-11) powraca do treningów, co za pośrednictwem Instagrama ogłosił jeden z jego trenerów. Wpis co prawda został szybko usunięty, ale zmotywował dziennikarzy do poszukiwania informacji na ten temat.

Jako pierwszy na temat potencjalnego powrotu Diaza wypowiedział się Chris Taylor z BJpenn.com informując, że Nate finalizuje kontrakt na walkę z rywalem, którego nazwisko zachwyci fanów.

Następne wieści przekazał niezawodny Ariel Helwani potwierdzając, że trwają rozmowy, ale nic jeszcze nie jest sfinalizowane.

I ponownie Chris Taylor dorzucił informację, że UFC pracuje nad zestawieniem Nate Diaz vs. Tyron Woodley (18-3-1):

Gala UFC 219 ma się odbyć 30 grudnia w Las Vegas i być może ta walka będzie jej main eventem.

