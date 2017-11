Robert Lewandowski: Gdybym miał zmiennika, mógłbym grać 15-20 minut mniej

Robert Lewandowski jest w zasadzie jedynym, wysokiej klasy, środkowym napastnikiem Bayernu Monachium. Działacze klubu z Bawarii zapewniali, że nie potrzebują dla niego zmiennika. Ostatnio jednak zmienili zdanie. Lewandowski opuścił spotkanie w Lidze Mistrzów z Celtikiem (2:1), a podczas zgrupowania kadry jedynie trenował i nie wystąpił w spotkaniach z Urugwajem i Meksykiem. Polak w rozmowie ze „Sport Bild” zasugerował, że gdyby miał zmiennika, łatwiej byłoby mu utrzymać wysoką formę. Unikałby także kontuzji.

- Jedną z opcji mogłoby być ściągnięcie młodego, głodnego napastnika, który chciałby uczyć się od doświadczonego profesjonalisty. Dla mnie byłoby to spore odciążenie, gdybym w każdym meczu mógł grać 15 czy 20 minut mniej. Wtedy miałbym więcej sił na kolejne mecze i byłoby wyższe prawdopodobieństwo, że będę w formie i zminimalizuję ryzyko kontuzji. Decyzja, którzy napastnicy wchodzą w grę, należy oczywiście do kierownictwa klubu - powiedział Lewandowski.

- To oczywiste, że nie rozmawiamy o topowym napastników. Gracze z tej kategorii sami chcieliby być na boisku w najważniejszych meczach sezonu - dodał.

Do tej pory na giełdzie kandydatów dominowały nazwiska graczy doświadczonych. Lothar Matthaeus nawoływał do rozważenia 33-letniego Vedada Ibisevicia z Herthy Berlin. Mówiło się także o 31-letnim Edinie Dżeko z AS Roma lub byłym graczu FC Koeln Anthonym Modeste (29 lat).

"Sport Bild" sugeruje z kolei zastanowienie się nad Olivierem Giroud, 31-letnim napastniku Arsenalu w przypadku wariantu z doświadczonym graczem, a zdaniem dziennikarzy tej gazety w wizję Lewandowskiego wpisywałby się 20-letni Kasper Dolberg z Ajaxu Amsterdam.