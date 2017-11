EA Sports zakończy coroczne wypuszczanie nowej FIFY?

Pierwsza gra z serii FIFA na rynku pojawiła się 30 marca 1994 roku. Co roku pojawiały się kolejne jej edycje, do dziś wyszło ich 25, do tego należy dodać m.in. wypuszczane przy okazji MŚ oraz ME.

Jak poinformował dyrektor generalny EA Andrew Wilson, FIFA 18 może być ostatnią, coroczną nowością. Producent nie planuje jednak zakończenia wydawania gry, lecz wprowadzenie produktu opartego na subskrypcji i aktualizacji w internecie.

- Żyjemy w świecie, w którym coraz łatwiej jest iść w tę stronę i odejść od corocznego wydawania nowej gry - powiedział Wilson w rozmowie z "Bloombergiem". - Jesteśmy na etapie, w którym grę możemy potraktować jako całoroczny, aktualizowany serwis.

Co oznaczałoby to dla FIFY? Gra miałaby opierać się na internetowych aktualizacjach, które odświeżałyby m.in. formę zawodników, składy po każdym okienku transferowym oraz stroje w każdym kolejnym, nowym sezonie.