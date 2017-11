Amerykanie zorganizują mundial pocieszenia? Chcą zaprosić Holandię, Włochy, Chile

Władze amerykańskiej federacji zastanawiają się nad sprowadzeniem do USA latem przyszłego roku topowych reprezentacji, które nie awansowały na mundial. Dziennikarz "Washington Post" Steven Goff twierdzi, że Chile, Ghana, Holandia czy Włochy mogłyby być rywalami USA. Jest jeszcze zbyt wcześnie, by określić, czy byłby to turniej towarzyski czy seria gier sparingowych.

Wątpliwości jest jednak wiele. Amerykanie obawiają się, że drużyny nie wysłałoby do USA swoich najlepszych piłkarzy. Nie wiadomo też, czy reprezentacje nie zdecydują się raczej na rolę sparingowych rywali dla zespołów, które będą przygotowywać się do mundialu w Rosji.

W MŚ 2018 zabraknie mistrzów Afryki (Kamerun), strefy Concacaf (USA) oraz Ameryki Południowej (Chile). W rosyjskim turnieju nie zagrają także Włosi, którym zakwalifikować się na mundial nie udało się po raz pierwszy od 1958 roku, a także Holendrzy, czyli druga drużyna MŚ 2010 i trzeci zespół MŚ 2014. Do tego Ghana, która grała na czterech ostatnich mundialach.