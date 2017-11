Serie A. Zapłakany Buffon potwierdza. Koniec reprezentacyjnej kariery [WIDEO]

Po raz pierwszy od 1958 roku Włosi nie pojadą na mistrzostwa świata. Zespół Giampiero Ventury zremisował ze Szwecją 0:0 w Mediolanie, przez co przegrał baraż o awans na mundial. W pierwszym meczu Szwedzi wygrali 1:0.

Baraż ze Szwecją był dla Buffona walką o ostatni mundial w karierze. Już jakiś czas temu mistrz świata z 2006 roku zapowiedział, że z futbolem i reprezentacją pożegna się po imprezie w Rosji. Marzenie legendarnego bramkarza prysły wraz z końcowym gwizdkiem sędziego. Włoch nie brał pod uwagę, że z kadrą pożegna się jeszcze przed mundialem.

Po meczu Buffon ze łzami w oczach mówił o tym, że to był jego ostatni mecz w reprezentacji. - Przepraszam. To mój ostatni mecz w kadrze - mówił wzruszony bramkarz. Zabrakło nam energii, aby strzelić gola. Kto, grał takie mecze, ten wie jak trudno to zrobić. Zawiedliśmy, nie tylko siebie, ale całą piłkę nożną - dodał Buffon.