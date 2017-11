Polska - Meksyk 0:1. Oceny zawodników Adama Nawałki. Niespodziewany wygrany zgrupowania

Wojciech Szczęsny – 4. Nie był w stanie naprawić błędu obrońców i odbić potężnego strzału Raula Jimeneza. Piłka leciała w środek bramki, ale tuż pod poprzeczkę. Bramkarz Juventusu był bez szans. Tym bardziej, że Jarosław Jach zasłonił mu piłkę przy strzale meksykańskiego napastnika.

Artur Jędrzejczyk – 3. Piłkarz Legii Warszawa wraca do zdrowia po operacji złamanego palca. Adam Nawałka wystawił go w wyjściowej jedenastce, ale zdjął z boiska po pierwszej połowie. Miał kilka skutecznych odbiorów, ale nie do końca potrafił odnaleźć się w nowym ustawieniu.

Thiago Cionek – 2. Miał zastąpić Kamila Glika i być szefem polskiej defensywy. Nie wyszło. Popełnił błąd przy golu Jimeneza, kiedy chciał wybić piłkę z pola karnego, a trafił w Karola Linettego. Pewniej na boisku wyglądał Jarosław Jach, który rozgrywał drugi mecz w reprezentacji Polski.

Jarosław Jach – 4. Największy wygrany listopadowego zgrupowania reprezentacji Polski. Lewonożny obrońca Zagłębia Lubin udowodnił, że świetnie gra głową, a do tego potrafi skutecznie wyprowadzać piłkę z własnej połowy. Adam Nawałka szukał takiego zawodnika.

Tomasz Kędziora – 2. Jeden z głównych winowajców pierwszego gola dla reprezentacji Meksyku. Piłkarz Dynama Kijów nie przerwał rajdu Javiera Aquino, który z łatwością przedarł się pod pole karne reprezentacji Polski i wypracował gola.

Karol Linetty – 3. Miał potwierdzić, że jest w stanie wziąć odpowiedzialność za środek pola w kadrze Adama Nawałki, ale nie potrafił przenieść dobrej formy z Seria A do reprezentacji Polski. Oddał dwa potężne strzały, ale najpierw został zablokowany, a później nie trafił w bramkę. Nawałka zdjął go z murawy w 60. minucie meczu.

Krzysztof Mączyński – 3. Szukał prostopadłych podań, dużo biegał, ale nie pomógł opanować gry w środkowej strefie boiska. Często wspomagał obrońców, co wynikało przewagi reprezentacji Meksyku.

Maciej Rybus – 4. Zmarnował najlepszą szansę na gola dla reprezentacji Polski. Świetnie podłączył się do ofensywnej akcji lewą stroną boiska, szukał strzału blisko słupka, ale Jose Corona nie dał się pokonać. Pewny w defensywie, aktywny w ofensywie.

Piotr Zieliński - 3. Piłkarz z największą jakością w zespole Adama Nawałki. Problem w tym, że świetne i jakościowe podania przeplata z momentami dekoncentracji. W Gdańsku nie wykorzystał jednej dobrej sytuacji, uderzył nad poprzeczką. Od pomocnika Napoli trzeba wymagać więcej.

Maciej Makuszewski – 3. Szukał wolnych przestrzeni, ale reprezentanci Meksyku nie pozwolili rozwinąć mu skrzydeł. Aktywny, wybiegany, ale mało efektywny.

Jakub Świerczok – 2. Słaba pierwsza i trochę lepsza druga połowa. Oddał jeden celny strzał, który kompletnie nie zagroził bramkarzowi reprezentacji Meksyku. Wypadł słabiej od Kamila Wilczka, który wybiegł w podstawowym składzie w spotkaniu z Urugwajem.

Paweł Wszołek – 2. Wszedł na murawę na początku drugiej połowy, miał rozruszać grę na prawej stronie reprezentacji Polski, dodać argumentów w ofensywie, ale skupił się na zadaniach w obronie.

Rafał Wolski – 3. Kilka sprytnych zwodów i ciekawych podań. Produktywna zmiana pomocnika Lechii Gdańsk.

Mariusz Stępiński – 2. Zmienił Jakuba Świerczoka, ale poza jednym skutecznym odbiorem piłki w środku pola nie pokazał nic ciekawego.

Jakub Błaszczykowski – 3. Nie miał wielu okazji na zaprezentowanie swoich umiejętności. W końcówce dobrze dośrodkował piłkę w pole karne, ale koledzy nie byli w stanie wykorzystać jego podania z rzutu wolnego.

Rafał Kurzawa – grał zbyt krótko, żeby go ocenić