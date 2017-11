Polska - Meksyk. Bezbarwny mecz zmienników

Selekcjoner już przed meczem z Urugwajem podjął decyzję, że po spotkaniu kilku piłkarzy opuści zgrupowanie i uda się do swoich klubów. Tak miało być z kończącym reprezentacyjną karierę Arturem Borucem i Robertem Lewandowskim, który, jak się okazało po rezonansie, wciąż potrzebuje odpoczynku. Kamilowie Grosicki i Glik, a także Grzegorz Krychowiak, dostali natomiast wolne. Inaczej ma się sytuacja z Michałem Pazdanem, który wraz z doktorem Jackiem Jaroszewskim stawał na głowie, aby wyleczyć ranną kostkę. Nie udało się i obrońca Legii został w Warszawie. Kilka absencji sprawiło, że trener Nawałka postanowił dać szansę debiutantowi i zawodnikom z Ekstraklasy. W pierwszym składzie zobaczyliśmy m.in. Tomasz Kędziorę, Jarosława Jacha i Jakuba Świerczoka.

- Czuję żal, bo decydując się na przylot do Polski zakładałem, że zmierzymy się z silną drużyną, którą poprowadzi lider. A liderem jest Lewandowski. Śledzę jego karierę w Bundeslidze, wiem, że to jeden z najlepszych napastników na świecie. Bez niego wasz zespół nie jest najsilniejszą wersją reprezentacji Polski. A ja chciałem zmierzyć się właśnie z taką. Wtedy mógłbym zweryfikować moich zawodników. Inaczej będę oszukiwał sam siebie. Jeśli wygramy 1:0, czego życzyłem sobie na konferencji prasowej, to nie będzie tak samo wartościowe 1:0, jak z drużyną z Lewandowskim, Krychowiakiem, Glikiem - mówił w wywiadzie dla Sport.pl przed meczem Juan Carlos Osorio, trener reprezentacji Meksyku.

I wykrakał. Polacy grający w ustawieniu 3-4-3 oddali inicjatywę rywalom. Rzadziej utrzymywali się przy piłce (38 proc. do 62) i rzadko stwarzali sobie okazje. W całym meczu oddali zaledwie dwa celne strzały, w drugiej połowie ani jednego. - Mimo niewielkich zmian personalnych w defensywie, w porównaniu do starcia z Urugwajem przemieszczanie się Polaków w formacji defensywnej w wyglądało znacznie gorzej. Gdy Meksykanie ruszali z wyższym pressingiem, nasi reprezentanci byli dość łatwo spychani na jedno ze skrzydeł, zaś obrońca z drugiej flanki nie zapewniał ani asekuracji, ani opcji podania. Dodatkowo wsparcie ze strony defensywnych pomocników było niewielkie, przez co byliśmy zmuszeni do rozgrywania piłki tuż przy linii lub bardziej bezpośrednio - tłumaczy Andrzej Gomołysek piszący dla Sport.pl.

- Goście w defensywie starali się nie dopuszczać do sytuacji 2 na 1, co przy dość biernej grze polskich zawodników ofensywnych nie nastręczało im zbyt wielkich trudności. Brakowało szybkiego wyprowadzenia kontr, które umożliwiłyby wykorzystanie wolnej przestrzeni jeszcze zanim rywale zdążyliby uformować stabilną linię obrony. Wolniejsze tempo ataków Polaków zmuszało ich często do szukania akcji indywidualnych, gdzie pod nieobecność największych gwiazd, zwyczajnie brakowało piłkarskiej jakości - dodaje Gomołysek.

Decydującą akcję goście przeprowadzili już w pierwszej połowie. Raul Jimenez wykorzystał sytuację, gdy piłka w polu karnym odbijała się od polskich obrońców i mocnym strzałem pod poprzeczkę pokonał Wojciecha Szczęsnego.

To był ostatni mecz drużyny Nawałki w tym roku. Wcześniej Polacy w Warszawie bezbramkowo zremisowali z Urugwajem 0:0.