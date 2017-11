Siatkówka. Skandal w PlusLidze! Władze Jastrzębskiego Węgla: To bulwersujące zachowanie

Choć w niedzielę wszyscy fani Jastrzębskiego Węgla mieli powody do radości, ponieważ ich klub po dwóch latach przerwy awansował do fazy grupowej Ligi Mistrzów, to nie wszyscy w hali wspierali swój zespół. W pewnym momencie oficjalny klub kibica zamilkł i na oczach polskiej oraz europejskiej publiczności przestał wspierać brązowych medalistów poprzedniego sezonu PlusLigi.

Zarówno prezes Jastrzębskiego Węgla, Adam Gorol, jak i jeden z zawodników – Salvador Hidalgo Oliva – pytali członków klubu kibica, dlaczego nie dopingują. Ci stwierdzili, że jest to ich protest, ponieważ nie mogą dojść do porozumienia z władzami drużyny.

Adam Gorol w poniedziałek wydał oświadczenie w tej sprawie, zrywając współpracę z grupą.

- Zarząd Klubu Sportowego Jastrzębski Węgiel S.A. z przykrością informuje, iż z dniem dzisiejszym, tj. 13 listopada br. klub zakończył współpracę ze Stowarzyszeniem Społecznym Klub Kibica KS Jastrzębie-Borynia.

Jednocześnie podajemy, że KS Jastrzębski Węgiel S.A. wraz ze swym akcjonariuszem Klubem Sportowym Jastrzębie-Borynia organizuje wsparcie w postaci założenia nowego Klubu Kibica. Serdecznie zapraszamy wszystkich prawdziwych kibiców, w tym członków obecnego Klubu Kibica, do zgłaszania się w naszej siedzibie przy Alei Jana Pawła II nr 6 w Jastrzębiu-Zdroju w każdy dzień roboczy w godzinach od 8:00 do 15:00 celem złożenia pisemnej deklaracji przystąpienia do nowego Klubu Kibica lub też o kontakt telefoniczny pod numerem 665 861 765.

Powodem powyższej decyzji jest brak podpisania umowy w zakresie ustalenia warunków współpracy oraz skandaliczne i bulwersujące zachowanie się Klubu Kibica podczas wczorajszego meczu eliminacji Ligi Mistrzów naszej drużyny z cypryjskim zespołem Omonia Nikozja. Swoim zachowaniem w trakcie meczu Klub Kibica naruszył atmosferę sportowego święta związanego z wywalczeniem awansu naszego zespołu do fazy grupowej Ligi Mistrzów.

Jako Prezes Zarządu oświadczam, że od kilku miesięcy podejmowałem działania celem ustalenia warunków współpracy z Klubem Kibica, w tym zasad jego funkcjonowania w hali oraz istniejących możliwości wsparcia finansowego. Jednak wsparcie finansowe warunkowałem przedłożeniem przez Zarząd Klubu Kibica preliminarza kosztów oraz zawarcia umowy regulującej zasady naszej współpracy. W tym też temacie zaproponowałem pisemnie Zarządowi Klubu Kibica spotkanie, które miało odbyć się w dniu 03.11.2017r. bezpośrednio po meczu z Cuprum Lubin, jednak pismem z dnia 27.10.2017r. Zarząd Klubu Kibica odmówił uczestnictwa w takim spotkaniu. Wyrażam głębokie przekonanie, że wyżej opisane działania destrukcyjne to działania wyłącznie pojedynczych osób i jestem przekonany, że wśród obecnych członków Klubu Kibica są prawdziwi kibice i tych zapraszam do dalszej współpracy.

Dziękuję wszystkim kibicom, którzy wsparli nasz zespół w ostatnim meczu i proszę o doping w kolejnych meczach – zakończył oświadczenie prezes Jastrzębskiego Węgla.

W wywiadzie dla jasnet.pl dodał również, że roszczenia klubu kibica były skandaliczne.

- W moim wyobrażeniu Klub Kibica powinien wspierać naszą drużynę na dobre i na złe. Mam jednak świadomość, że jego funkcjonowanie generuje pewne koszty i w tej materii od początku pełnienia funkcji prezesa zarządu klubu wykazywałem chęć i wolę wsparcia. Wspierałem Klub Kibica w poprzednim w sezonie, a w obecnym deklarowałem większe wsparcie, jednak warunkowałem je uzgodnieniem klarownych reguł współpracy i zawarciem stosownej umowy. Niestety, oczekiwania ze strony tego trudnego partnera rosły. Mamy zupełnie różne wyobrażenia aspektów finansowych i organizacyjnych. Zarząd Klubu Kibica musi zrozumieć, że nie jest zarządem Jastrzębskiego Węgla. Mój wniosek o zestawienie kosztów wydatków na ten sezon nie został zrealizowany. Kiedy zapytałem o nie prezesa Cuprysia, uzyskałem odpowiedź, że przydałoby się wsparcie na imprezy integracyjne, jak to stwierdził, „na dobrą wódeczkę i piwko”. Ja wszystko rozumiem, ale nie za pieniądze naszego klubu. Na to nie wyraziłem zgody. Zaproponowałem spotkanie po meczu z Cuprum Lubin, na które pisemnie zaprosiłem nie tylko zarząd Klubu Kibica, ale wszystkich jego członków. Niestety, prezes Cupryś również pisemnie odmówił tego spotkania. Dysponuję oboma tymi dokumentami. Właśnie w ramach tego spotkania miały być omówione kwestie zakresu finansowania, wzajemnej reklamy, funkcjonowania Klubu Kibica w Hali Widowiskowo-Sportowej itd. Przypomnę, że Klub Kibica miał dotychczas darmowy wstęp na mecze – dodał Adam Gorol.

W niedzielę Jastrzębski Węgiel wywalczył awans do fazy grupowej Ligi Mistrzów, pokonując Omonię Nikozja 3:0. Tym samym śląski zespół zagra w najważniejszej europejskiej klubowej imprezie po raz pierwszy od dwóch lat. W 2014 roku zajął w niej 3. miejsce, a trzy lata wcześniej znalazł się tuż poza podium.