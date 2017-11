Kolarstwo. Wojna domowa w PZKol trwa. Członkowie zarządu: chcemy walnego. Prezes: nie, to ja chcę walnego

Kilka dni temu ze sponsorowania Polskiego Związku Kolarskiego zrezygnowała firma CCC, która przez lata była jedynym komercyjnym partnerem przekazującym pieniądze federacji. Kilka tygodni temu prezes PZKol w sposób zaskakujący zwolnił kilka osób, których pracę powszechnie oceniano bardzo dobrze. W czwartek z funkcji wiceprezesów zrezygnowali Piotr Kosmala i Adam Wadecki. W środowisku mówi się, że wkrótce odejść może Orlen, sponsor załatwiony przez ministerstwo sportu, jak się nieoficjalnie dowiedzieliśmy, dający aż 3,5 mln złotych rocznie do związkowej kasy (CCC dawało 1,5 mln, a do tego samochody i wsparcie przy organizacji wyścigów). To wszystko plus groźba wkroczenia do związku komornika z powodu dziewięciomilionowego długu wobec Mostostalu Puławy (za wybudowanie toru w Pruszkowie w 2008 roku) oraz ministerialna kontrola sprawdzająca czy pieniądze przekazywane przez resort sportu (14 mln zł rocznie) są przez PZKol wydawane zgodnie z przeznaczeniem, sprawia, że kibice zastanawiają się, jaka będzie przyszłość dyscypliny, która w ostatnich latach dawała nam dużo radości.

„Nie ma woli działania”

Jeśli kontrola wykaże duże nieprawidłowości, ministerstwo będzie mogło wprowadzić do federacji zarząd komisaryczny. W innym razie Banaszka, który budzi coraz większe kontrowersje, odwołać będzie mogło tylko walne zgromadzenie PZKol, które niespełna rok temu wybrało go na prezesa. Za zwołaniem walnego opowiada się część dziewięcioosobowego zarządu. – Wysyłam pismo do każdego członka zarządu z wnioskiem o zwołanie takiego zgromadzenia, mam nadzieję, że większość będzie „za”. Na razie rozmawiałem z dwoma członkami zarządu, jeden mówi „tak”, ale drugi „nie, poczekajmy, dajmy szansę”. Zobaczymy, jak będzie – razem z prezesem jest nas dziewięciu, czyli musi być pięć głosów, żeby zwołać walne – mówił nam w czwartek Franciszek Harbacewicz z zarządu PZKol.

W piątek Harbacewicz i sekretarz zarządu Tadeusz Jasionek wysłali pismo do swoich kolegów z zarządu. - Skierowaliśmy taki wniosek, a odpisał nam tylko Marek Kosicki, że on nie widzi tego w ten sposób, że widzi to w innej formie. Kosicki raczej widzi to na „nie” – mówi nam Jasionek. – Pan Kosicki napisał, że to za dużo przygotowań, bo trzeba by było zrobić podsumowanie pracy każdego z osobna. Odpisał tylko on, może ktoś jeszcze się wypowie, ale bardzo trudno się spodziewać, że zrobią to wszyscy – martwi się Harbacewicz. Odpowiedź od każdego jest niezbędna, bo regulamin pracy zarządu mówi, że tylko po wypowiedzi wszystkich członków zarządu można decydować w danej sprawie. – Walne powinno się odbyć, powinno być wotum nieufności dla prezesa, ale widzę, że w zarządzie nie ma woli działania. I jeżeli takiej woli nie będzie, to zrezygnuję z funkcji – mówi Harbacewicz. - Poczekam do końca tygodnia, ale wydaje mi się, że nic się nie wydarzy, bo pan prezes opowiada, że tylko on pracuje, a my nie, i chociaż mówi, że chce walnego, to nam nie odpisuje - dodaje.

Prezes: boją się, a ja się nie boję

Działacz PZKol powołuje się na wypowiedzi prezesa z jego rozmowy z serwisem naszosie.pl opublikowanej w piątek.

„Ja jestem za zwołaniem walnego zgromadzenia. Chcę tego, żeby środowisko się do tego odniosło. Ja nie mam nic do ukrycia, być może popełniłem parę błędów, których teraz bym nie zrobił, ale chcę, by na walnym zgromadzeniu wszyscy się do tego odnieśli i zagłosowali czy chcą żebym pozostał czy nie” – mówi tam Banaszek.

Prezesa, który przez długi czas był nieuchwytny, udaje nam się zastać pod telefonem i namówić na krótką rozmowę. Oto jej zapis:

Dzień dobry, z tej strony Łukasz Jachimiak ze Sport.pl – czy może mi Pan poświęcić kilka minut?

- Nie mam czasu. Mam cały czas spotkania. Ale w jakim temacie?

Chcę zapytać o walne zgromadzenie. Kilka dni temu w rozmowie z serwisem na szosie.pl powiedział Pan, że…

- Ale my jeszcze nie mamy żadnej decyzji co do walnego. Ja chcę zrobić walne, ale to, wie pan, myślę, że jutro będę mądrzejszy, bo będę na ten temat myślał. Myślę jak najbardziej o tym, żeby zrobić walne i dać punkt o wotum nieufności dla prezesa, niech się delegaci wypowiedzą. I dać też wotum nieufności dla członków zarządu, żebyśmy mogli wymienić tych członków zarządu, których walne nie zaakceptuje.

Wiem od dwóch członków zarządu, że w piątek wysłali Panu maila z propozycją zwołania walnego zgromadzenia.

- Nie, nie, w piątek to członkowie zarządu wysłali propozycję po to, żeby spotkać się i mówić o sytuacji polskiego kolarstwa. Takiego maila dostałem, więc kłamią, jak zwykle.

Z ich maila wynika, że nie chcą głosowania delegatów w sprawie ich przyszłości i Pana przyszłości?

- Chodzi im o to, żeby zwołać z całej Polski 84 delegatów, ponieść koszty i bleblować, rozmawiać o niczym. O to chodziło członkom zarządu.

Czyli w najbliższych dniach Pan wystąpi do członków zarządu ze swoją propozycją walnego z ewentualnymi odwołaniami ludzi będących u władzy w PZKol?

- W najbliższych dniach będzie moja informacja, co zamierzamy.

Musi się Pan zwrócić do członków zarządu z prośbą o zgodę na zwołanie takiego walnego, bo samodzielnie nie może Pan go zwołać?

- Jak najbardziej, będę musiał napisać maila do członków zarządu, żeby zaakceptowali moją propozycję. Ale członkowie zarządu bardzo się boją mojej propozycji, boją się wotum nieufności nad członkami zarządu, bo się boją o swoje posadki. A ja się nie boję.

***

- Ale jaja, ale numer. Ciekawe kiedy się określi co do walnego – komentuje Harbacewicz, gdy przekazuję mu stanowisko prezesa. - Nie rozumiem, jak można naszego maila zrozumieć w taki sposób. Masakra – dodaje.

Wiadomość, którą Harbacewicz i Jasionek wysłali do siedmiu pozostałych członków zarządu PZKol wyglądała tak:

Do: tu pojawiają się adresy mailowe kolejno: Piotra Kosmali, Lucjusza Wasielewskiego, Marka Kosickiego, Dariusza Banaszka, Rafała Jurkowlańca, Adama Wadeckiego i Arkadiusz Jałowskiego.

Data: 10 listopada, godz. 19.40

Temat: Informacja

Treść: W związku z fatalną atmosferą wokół polskiego kolarstwa, zgodnie z par. 25 pkt.1 Statutu PZKol oraz par. 4 pkt. 26 Regulaminu prac zarządu PZKol, składamy wniosek o podjęcie uchwały zwołującej w trybie pilnym Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Delegatów w celu dokonania oceny dotychczasowych działań prezesa Dariusza Banaszka oraz pozostałych członków zarządu PZKol w trakcie obecnej kadencji Prosimy pozostałych członków zarządu o zajęcie stanowiska w tej sprawie.

Franciszek Harbacewicz

Tadeusz Jasionek

„Nie”, bo zrobi się pyskówka

Podobnie jak Banaszek na sprawę patrzy Kosicki. A nawet na obie sprawy – tę dotyczącą pisma Harbacewicza i Jasionka oraz tę dotyczącą przyszłości prezesa.

- Jestem przeciwko chaosowi, a zwołanie takiego zebrania to powiększanie chaosu. Spotkać się po to, żeby popyszczyć? Przecież to jest nonsens – mówi. Dlaczego członek zarządu uważa, że jego koledzy chcą tylko „popyszczyć”, a nie realnie działać? – Odpowiedziałem im, że proponowana przez nich forma powołania walnego nie ma żadnego sensu. Statut mówi wyraźnie: walne może debatować tylko nad tym, w jakim celu zostało zwołane. Oni określili to tak, że walne miałoby zostać zwołane dla oceny sytuacji i członków zarządu. Czyli jak praktycznie miałoby walne wyglądać? Ktoś wstanie i powie „ten członek zarządu działa źle, a ten dobrze”? Wtedy zrobi się pyskówka, wyjdzie takie „pogadali, pogadali i rozeszli się do domów”. W propozycji Harbacewicza i Jesionka nie ma żadnego dokumentu, na podstawie którego można by obradować. Moja propozycja jest taka: jeżeli już ma być walne zgromadzenie, to ono musi być zebraniem sprawozdawczym. Czyli sprawozdanie musi złożyć zarząd, musi złożyć je prezes, ewentualnie może złożyć sprawozdanie każdy członek zarządu i w programie musi być punkt, że na podstawie tych sprawozdań walne odwoła niektórych członków zarządu lub nie i ewentualnie powoła nowych członków zarządu. Bez tego z walnego wyjdzie spotkanie towarzyskie – tłumaczy.

„Jakby uważał, że jego mózg jest lepszy niż mózgi całego kolegium”

Czy Kosicki jest za zwołaniem walnego i głosowaniem nad przyszłością prezesa oraz członków zarządu? – W tej chwili nie mam poglądu na ten temat. Nie znam obecnej sytuacji, jestem daleko od Warszawy, informacji nie mam żadnych. Chciałbym wiedzieć, jaki jest aktualny stan, co nam grozi jako związkowi, jaki jest stosunek ministerstwa, jaki jest stosunek Orlenu, czy są szanse na jakiegoś sponsora, który by zastąpił CCC, jaki jest stan rozmów z Mostostalem. To wszystko od ostatniego zarządu jest w zawieszeniu, miało być załatwiane, a nie wiem czy jest załatwiane – odpowiada. Kiedy pytam czy wstrzymałby się od głosu, gdyby musiał dzisiaj decydować o pozostaniu albo odejściu Banaszka mówi tylko: „Chciałbym poczekać na sprawozdanie prezesa, żeby wiedzieć, jak załatwia te sprawy, których załatwienia się podjął”.

Z rozmowy z Kosickim jednoznacznie wynika, że nie jest takim krytykiem działań prezesa jak Harbacewicz. - To że jest zaangażowany i że chce bardzo dobrze, nie ulega żadnej wątpliwości, a to że robi błędy jak każdy – również. Teraz pytanie, na ile te błędy są groźne dla polskiego kolarstwa. To jest do oceny. Ale to dotyczy każdego z nas, nie tylko prezesa – tłumaczy.

Jednocześnie Kosicki przyznaje, że wiele decyzji Banaszek podejmował bez porozumienia z zarządem. - Nawet mu w jakimś mailu napisałem „oczywiście masz prawo do takich decyzji, statut ci na to pozwala, ale pamiętaj, że ten, kto decyduje jednoosobowo, ten jednoosobowo przyjmuje na siebie odpowiedzialność”. Moim zdaniem decyzje powinny być sumą mądrości ludzi wybranych do kierowania danym projektem. Podejmowanie decyzji jednoosobowo jest niezwykle ryzykowne. To trochę tak, jakby ktoś uważał, że jego mózg jest lepszy niż mózgi całego kolegium – mówi.

„Dobrze jak się każdemu rękę uściśnie”

Bez konsultacji z zarządem Banaszek m.in. zwalniał pracowników, za którymi ujmowali się będący teraz w opozycji do prezesa działacze. Jednak niewielka odezwa na ruch Harbasiewicza i Jesionka pokazuje, że ta opozycja chyba cały czas jest mniejszością. A według Kosickiego, w terenie sytuacja wygląda dla Banaszka jeszcze lepiej. - Moim zdaniem bardzo trudno będzie go odwołać. Myślę, że teren cały czas jest za nim. Między kolarstwem tym na dole, gdzie trenuje mnóstwo zawodników, gdzie jest bardzo wielu działaczy, a górą jest bardzo duży rozdźwięk – mówi członek zarządu.

Z wypowiedzi Kosickiego wynika, że choć Banaszek nie zrobił wiele, by ten rozdźwięk był mniejszy, to delegaci nadal w niego wierzą. - Miałem nadzieję w tej kadencji bardzo przybliżyć związek do klubów, do organizatorów, do lokalnych wyścigów, do tego prawdziwego kolarstwa. Banaszek wydawał się bardzo dobrym prezesem do tego celu, bo on wyszedł stamtąd – mówi.

Pytam czy prezes zrobił cokolwiek wymiernego dla kolarstwa w terenie, dla dołu piramidy. – Nie – mówi Kosicki. – Ale on jest takim człowiekiem, że wszyscy go lubią, jest bardzo kontaktowy, ze wszystkimi się przyjaźni. Bardzo dużo jeździ po Polsce, jest na prawie każdej imprezie. Wie pan, dobrze jest jak z każdym się pogada, każdemu się rękę uściśnie. To mi się bardzo podoba – kontynuuje. - Miałem nadzieję, że jak prezes okrzepnie na stanowisku, to zrealizuje mój zamysł, że zrobi to, o co walczę od 20 lat, czyli zadba o jedność kolarstwa, o to, żeby kluby i klubiki oraz centrala to było jedno, żeby PZKol nie był złotą górą, do której raz w roku ktoś przyjedzie. Z PZKol-u nie ma przecież żadnej pomocy. Ani finansowej, ani organizacyjnej, ani żadnej innej. Myślałem, że da się część pieniędzy sponsorskich przeznaczyć dla klubów, dla organizatorów wyścigów – podsumowuje prezes Małopolskiego Związku Kolarskiego, dodając, że w jego okręgu w tym roku powstały cztery nowe kluby, a w innych okręgach też ich przybywa. Kosicki mówi, że co prawda tego nie wie, ale czuje, że wszędzie tam z Banaszkiem ciągle wiązane są nadzieje. A skoro Banaszek mówi, że chce walnego i o swoją posadę się nie boi, to chyba czuje podobnie. O ile tak jak zapowiada, będzie dążył do zwołania walnego.

Zakochany. Ale czy z wzajemnością?

Kosicki mówi o Banaszku w innym tonie niż Harbacewicz, w odróżnieniu od niego i od Jesionka nie przesądza, że prezes powinien sprawdzić co myśli o nim środowisko, nie jest też zmęczony sytuacją do tego stopnia co Kosmala i Wadecki, którzy zrezygnowali z funkcji wiceprezesów. Ale i on przyznaje, że pod pewnymi względami prezes działa niewłaściwie. - Sytuacja jest od jakiegoś czasu bardzo skomplikowana, trzeba robić bardzo ostrożne i łagodne ruchy, a prezes tego nie rozumie. On działa tylko ostro, co się później odbija na związku – mówi. - Ale on bardzo chce. Znam go ze 30 lat, kolarstwo zawsze było dla niego najważniejsze, dla swojej grupy potrafił ostatni prywatny grosz oddać. Jest w kolarstwie zakochany – tłumaczy go Kosicki. - Oby tylko to było z wzajemnością, na co na razie nie wygląda. Cóż, każdy musi za swoje błędy płacić – puentuje.

Łapówka? Sąd? „To bełkot”

Na potwierdzenie, że Banaszek działa tylko ostro wracamy do jego rozmowy z naszosie.pl. „[…] na ostatnim posiedzeniu Zarządu Franciszek Harbacewicz zaproponował mi rezygnację z Prezesa PZKol w zamian [za] pieniądze od Dariusza Miłka. Propozycja dotyczyła spłaty długu wobec Mostostalu 10 mln zł oraz 10 mln zł w zamian za umowę z Orlenem […] Taki człowiek jak Franciszek Harbacewicz nazwał mnie oszustem. Kompletnie tego nie rozumiem, bo te słowa były bardzo mocne. Będę musiał podać go do sądu za zniesławienie w wywiadzie dla jednego z portali” – mówi tam prezes.

- Niech mnie podaje do sądu, nic sobie z palca nie wyssałem. To jest tylko straszenie, taki jego bełkot – mówi Harbacewicz. – Natomiast oskarżanie mnie o łapówkarstwo jest totalną bzdurą. Na koniec spotkania zarządu zapytałem, co by było „gdyby”, konkretnie, gdyby pan Miłek podpisał, że spłaci długi do Mostostalu i będzie dalej sponsorem PZKol; czy w takiej sytuacji prezes by się podał do dymisji. Prezes powiedział, że podałby się, pod warunkiem, że cały zarząd też by się podał – mówi członek zarządu. – Wyjaśniam tę sytuację również dlatego, że jestem to winien panu Miłkowi, bo jego nazwisko również zostało oczernione, prezes stwierdził przecież, że działałem w jego imieniu. To bzdura. Oskarżenia są bezsensowne, nie padały żadne kwoty, to wszystko jest nagrane, można odtworzyć, sprawdzić co mówiłem – tłumaczy Harbacewicz.

Dyktafon jak członek zarządu

Nagrane jest dlatego, że od początku kadencji tego prezesa i tego zarządu najważniejszym nic nie odbywa się bez włączonego dyktafonu. – Nagrywamy, żeby nikt się nie mógł wyprzeć tego, co mówił. Tak jest od samego początku. Ja jeszcze wnioskowałem, żeby sprawozdania z zarządów były publikowane. Nie powinniśmy mieć żadnych tajemnic, kibic powinien móc wejść na stronę związku i wszystko sprawdzić: jakie kto wnioski wnosił, kto komu stawiał jakie zarzuty, o czym żeśmy rozmawiali, nad czym żeśmy dyskutowali. Wydajemy publiczne pieniądze, więc tak powinno być – kończy Harbacewicz.