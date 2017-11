NHL. Burza po meczu wokół artystki wykonującej hymn [WIDEO]

Odśpiewanie hymnu USA przed rozgrywkami ligowymi z tego kraju, to norma. Nie inaczej było w Sztokholmie, gdzie Colorado Avalanche grało z Ottawa Senators. Występ młodej piosenkarki wywołał w sieci burzę z powodu stroju w jakim go wykonała. Wielu internautów uznało go za "nieprzyzwoity".

Spójrzcie sami:

Mecz po dogrywce wygrał zespół z Ottawy (4:3).