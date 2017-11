Boks. Artur Szpilka rozpoczął treningi z nowym trenerem

Gmitruk jest uznawany za jednego z najlepszych polskich szkoleniowców. W przeszłości współpracował z m.in: Andrzejem Gołotą i Tomaszem Adamkiem. Obecnie trenuje z nim Mateusz Masternak. Teraz dołączył do nich także Szpilka.

W ostatnich miesiącach spekulowano, że Szpilka wróci do trenera Fiodora Łapina, z którym współpracował na początku kariery, ale ten plan ostatecznie nie wypalił. Kiedy dwa lata temu Szpilka zdecydował się rozstać z Rosjaninem i wyjechać trenować do Stanów Zjednoczonych, to Łapin oznajmił, że już nigdy nie będzie z nim ponownie pracował. I słowa dotrzymał.

Gmitruka czeka ciężkie zadanie. Pięściarz przegrał dwie ostatnie walki - z Deontayem Wilderem oraz Adamem Kownackim - dlatego jego pozycja na rynku bokserskim zdecydowanie zmalała. Na domiar złego, Szpilka nie wyleczył kontuzjowanej ręki, więc jego planowana walka (na grudzień) z Krzysztofem Zimnochem została odwołana. Wciąż nie wiadomo, kto będzie następnym rywalem Szpilki. Ale spekuluje się, że kolejna porażka sprawi, że zmieni on dyscyplinę i rozpocznie treningi MMA.

***

