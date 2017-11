Emery może stracić pracę w PSG nawet w tym roku. Zaskakujące doniesienia dużego portalu

O przyszłości w klubie Unaia Emery'ego ostatnio mówi się dużo. Nic dziwnego. Umowa Hiszpana z PSG obowiązuje tylko do połowy 2018 roku. Jeszcze niedawno przedłużenie kontraktu uzależniano od wyników drużyny. Priorytetem był awans do półfinału Ligi Mistrzów, chociaż spokój Emery'emu dawałoby dopiero wygranie prestiżowych rozgrywek. W obliczu słabego funkcjonowania w klubowej szatni, w której szkoleniowiec miał stracić autorytet, oraz nieporozumień z gwiazdą klubu – Neymarem wiele wskazuje na to, że były szkoleniowiec Sevilli może w klubie nie doczekać nawet wiosny.

Jak poinformował Duncan Castles, dziennikarz dużego portalu Yahoo Sports dni Hiszpana w klubie już są policzone. Jego zdaniem Antero Henrique sprawdza możliwości rozstania z trenerem jeszcze przed styczniowym okienkiem transferowym. To doniesienia dość zaskakujące nie tylko dlatego, że PSG ma obecnie jeden z najlepszych sezonów w ostatnim czasie. Cztery zwycięstwa w czterech meczach Ligi Mistrzów, pewny awans do 1/8 finału tych rozgrywek i pierwsze miejsce w Ligue 1 w sezonie bez porażki, robią znakomite wrażenie. Ciekawsze jest to jak i kim Emery miałby być zastąpiony.

Najczęściej wymieniani zmiennicy, tacy jak Antonio Conte, Jose Mourinho czy Mauricio Pochettino nie dość, że mają obowiązujące kontrakty, to ich rozwiązanie w połowie sezonu wydaje się zadaniem niezwykle trudnym.

W Paryżu najchętniej sięgnęliby po obecnego trenera Manchesteru United. W ostatnich latach Mourinho ponoć dostał już od działaczy z Parc des Princes trzy oferty. Warto dodać, że Cestles, który przekazał właśnie zaskakujące informacje w sprawie Emery'ego to dziennikarz związany z Portugalczykiem. Jego doniesień nie można lekceważyć. Co ciekawe w jednym z ostatnich wywiadów sam Mourinho bardzo dobrze wypowiadał się o francuskim klubie, określając go jako „wyjątkowy”. Prasa na Wyspach ma więc o czym pisać, a atmosferę podgrzewają też wypowiedzi ekspertów, byłych piłkarzy, którzy Portugalczyka coraz śmielej łączą z klubem Neymara i Cavaniego.

- Z upływem kolejnych dni jestem coraz bardziej pewny, że Mourinho wyrwie się z Old Trafford jak tylko znajdzie porozumienie z działaczami PSG – powiedział ostatnio były gracz Czerwonych Diabłów, a także trener John Giles, cytowany przez „Independent”.

Jeśli Mourinho nie dałoby się ściągnąć do stolicy Francji jeszcze tej zimy, w Paryżu mają plan B. Również nie najlepszy dla Emery'ego. Katarscy działacze rozważają bowiem opcję zastąpienia Hiszpana tymczasowym szkoleniowcem, sprowadzonym tylko na rundę wiosenną.

Przerwa w rozgrywkach francuskiej ligi zacznie się tuż przed świętami. Potrwa do połowy stycznia 2018 roku.