Wielka wpadka przed meczem Polska - Meksyk. Oni już wiedzą

- Polska niestety przegrała mecz towarzyski z Meksykiem. Z pewnością była to ważna lekcja dla naszego zespołu, która pozwoli nam się lepiej przygotować do na Mistrzostwa Świata w przyszłym roku - czytamy na oficjalny fanpage'u firmy Blachotrapez (pisownia oryginalna).

Jeszcze nie wiemy, co na to Adam Nawałka i jego piłkarze, ale wygląda na to, że kibice, którzy liczą na zwycięstwo mogą się rozczarować.

- Jesteśmy przygotowani na każdą ewentualność, ale przede wszystkim na dużo goli oraz zwycięstwo - skomentowała wpadkę firma w komentarzu na Facebooku.

Pierwszy gwizdek towarzyskiego meczu Polski z Meksykiem o godz. 20.45.