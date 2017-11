MŚ 2018. Jerzy Dudek: Selekcjoner powinien skreślić Wilczka

29-letni Wilczek wyszedł w podstawowym składzie na mecz z Urugwajem (0-0), ale przez 65 minut niewiele zrobił na boisku. Nawałka po meczu stwierdził, że przyszłe powołania będą zależeć od jego występów w duńskim Broendby.

- Kamil Wilczek nie wykorzystał szansy i wydaje mi się, że nadszedł czas, aby - z całym szacunkiem dla Kamila - odstawić go od reprezentacji. Ma już 29 lat, lepszy nie będzie, a mecz w Warszawie pokazał, że nie jest to snajper gotowy do gry na najwyższym poziomie - napisał Dudek na łamach "Przeglądu Sportowego".

Jego zdaniem trzecim napastnikiem reprezentacji - po Robercie Lewandowskim i Arkadiuszu Miliku - powinien zostać Dawid Kownacki. - Dziwi mnie fakt, że Dawid Kownacki wciąż jest w młodzieżówce w sytuacji, gdy w kadrze A nie ma kontuzjowanych Lewandowskiego i Milika. Trzeba jak najszybciej zacząć wprowadzać gracza Sampdorii do pierwszej reprezentacji. Każdy mecz bez niego to według mnie zmarnowany czas, bo forma Milika po wyleczeniu kontuzji to jedna wielka niewiadoma, a do tego nie wydaje mi się, aby przed mundialem jakiś inny snajper błysnął - stwierdziła legenda reprezentacji Polski.

Kownacki byłby powołany na listopadowe mecze sparingowe, gdyby nie bardzo ważne mecze młodzieżówki w el. Euro 2019. Z Wyspami Owczymi (2-2) Kownacki dostał jednak czerwoną kartkę, przez co we wtorek nie zagra z Danią. Polacy mają osiem punktów po czterech meczach i do prowadzącej Danii tracą cztery punkty.