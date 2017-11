Polska - Meksyk. Tomasz Hajto skrytykował zwolnienie Grzegorza Krychowiaka

W ekipie Adama Nawałki zabraknie Michała Pazdana, Kamila Glika, Roberta Lewandowskiego, Grzegorza Krychowiaka i Kamila Grosickiego. Nawałka zdecydował się dać im odpocząć po konsultacji z lekarzami.

- Krychowiak? A co on, odpoczywa po rocznym odpoczynku? Przecież on rok nie grał w piłkę. Sam powinien przyjść do selekcjonera i poprosić o to, żeby móc zostać na zgrupowaniu i zagrać z Meksykiem. Zwolnienia Kamila Grosickiego ze zgrupowania też nie potrafię pojąć - powiedział w programie "Cafe Futbol" Hajto.

Krychowiak niemal nie grał w poprzednim sezonie w PSG. Po przejściu do West Bromwich Albion zagrał w dziewięciu meczach - łącznie to 770 minut.

Decyzja o zwolnieniu piłkarzy ma również inny aspekt. - Część kibiców jest niezadowolonych z powodu zwolnienia tych piłkarzy. To nie do końca zrozumiałe, bo kupujesz bilet nie na występ Lewandowskiego, czy Glika, a na mecz Polski, a tym bonusem jest zobaczenie reprezentacji Meksyku - stwierdził prowadzący program Mateusz Borek. Całość tutaj >>