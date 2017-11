El. MŚ 2018. Chorwacja awansowała na mundial

Podopieczni Zlatko Dalicia przystępowali do rewanżu z potężna zaliczką z pierwszego meczu. To Grecy musieli odrabiać straty. Gospodarze nie ruszyli jednak do szaleńczych ataków od początku spotkania. W pierwszej połowie żadna z drużyn nie oddała celnego strzału. Najlepszą okazję do zdobycia gola miał Ivan Perisić, który w 42. minucie potężnym strzałem z dwudziestu pięciu metrów trafił w słupek.

W drugiej połowie również nie oglądaliśmy fajerwerków. Grecy grali jakby remis wystarczał im do awansu, a Chorwaci nie kwapili się do ataków. Najbliżej zdobycia gola był Mitroglou, który w 58. minucie płaskim mocnym strzałem próbował zaskoczyć Subasicia. Piłka jednak przeleciała obok słupka. Pierwszy celny strzał kibice zobaczyli dopiero w 87. minucie. Kostas Manolas z pierwszej piłki uderzył prosto w Subasicia, który na raty wybronił ten strzał. Do ostatniej minuty Chorwaci skutecznie się bronili i po ostatnim gwizdku sędziego mogli cieszyć się z awansu.

Kilka godzin wcześniej na mundial awansowała Szwajcaria, która zremisowała z Irlandią Północną 0:0 (w pierwszym meczu wygrała 1:0). Do końca europejskich eliminacji zostały dwa mecze. W poniedziałek Włosi grają ze Szwedami, a we wtorek Irlandia podejmuje u siebie Danię.

Grecja jest 28. drużyną, która awansowała do finałów mistrzostw świata. Pozostali znani uczestnicy turnieju to Rosja (gospodarz), Brazylia, Iran, Japonia, Meksyk, Belgia, Korea Południowa, Arabia Saudyjska, Niemcy, Anglia, Hiszpania, Nigeria, Kostaryka, Polska, Egipt, Islandia, Serbia, Portugalia, Francja, Urugwaj, Argentyna, Kolumbia, Panama, Senegal, Maroko i Tunezja.