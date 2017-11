Liga Mistrzów. Trzeci polski klub w fazie grupowej LM! Jastrzębianie zwycięscy!

W pierwszym secie w miarę wyrównana walka toczyła się do połowy partii. Choć jastrzębianie od początku utrzymywali lekkie prowadzenie, to znacząco powiększyło się ono dopiero przy drugiej przerwie technicznej, kiedy sięgnęło pułapu czterech punktów. Z taką zaliczką gospodarze spokojnie dokończyli rozdanie, przy świetnej grze przez środek Damiana Borucha (4 punkty, 100 procent skuteczności i dwa bloki) oraz bardzo dobrej postawie Jasona De Rocco (5 punktów, 83 procent w ataku).

Choć w drugim secie nie było już tak łatwo, ponieważ do stanu 12:11 prowadzili goście, to kilka dobrych zagrań jastrzębian na skrzydłach pozwoliło im na rozpoczęcie budowy przewagi. Więcej szans na atak dostawał Maciej Muzaj (10 prób, 60 procent efektywności zagrań) i gospodarze lepiej radzili sobie w bloku – zatrzymali rywali na siatce 4 razy. Dużą odpowiedzialność w ofensywie rywali wziął na siebie Francuz Mory Sidibe, jednak kończył średnio jedną na trzy piłki i nie był w stanie powstrzymać miejscowych przed przypieczętowaniem awansu do fazy grupowej Ligi Mistrzów (25:19).

W składzie Jastrzębskiego Węgla w trzecim secie za Muzaja pojawił się Patryk Strzeżek, a za Rodrigo Quirogę 20-letni Marcin Ernastowicz. Mark Lebedew dał także odpocząć Jakubowi Popiwczakowi, którego zastąpił Karol Gdowski. Momentami przewaga gospodarzy nie była aż tak widoczna, jednak nadal sporo zyskiwali na środku atakami Sobali i w pierwszych akcjach po negatywnym przyjęciu (16:13). Mecz zakończył się udanym zbiciem lewą ręką praworęcznego Strzeżka (25:16).

Jastrzębski Węgiel – Omonia Nikozja 3:0 (25:17, 25:19, 25:16)