Polska-Meksyk. Konferencja reprezentacji Polski: Zawsze gramy o zwycięstwo

- Zawsze gra się o zwycięstwo. Zawsze wychodzimy i gramy o to, by pokazać, że jesteśmy lepsi, niezależnie od tego, czy to jest mecz o punkty, czy mecz towarzyski. Każdy występ w biało-czerwonych barwach jest dla zawodników wielkim wydarzeniem - rozpoczął Adam Nawałka.

Do poniedziałkowego meczu z Meksykiem biało-czerwoni przystąpią bardzo osłabieni. Na boisku nie zobaczymy m.in. zawodników, którzy dostali wolne od selekcjonera (Kamil Glik, Grzegorz Krychowiak, Kamil Grosicki) oraz piłkarzy kontuzjowanych - Roberta Lewandowskiego i Michała Pazdana, którzy nie zagrali również w starciu z Urugwajem. - Zawodnicy, którzy opuścili zgrupowanie są bardzo ważną częścią zespołu i na pewno będzie nam ich brakować. Są jednak inni piłkarze, którzy potrafią grać na równie wysokim poziomie i myślę, że to udowodnią - powiedział Piotr Zieliński.

- Chcieliśmy, aby Michał Pazdan wystąpił w meczu z Meksykiem. Niestety uraz okazał się na tyle poważny, że nie mógł on z nami przyjechać do Gdańska. Woleliśmy nie ryzykować. Jest bardzo ważnym zawodnikiem dla reprezentacji i mam nadzieję, że już na wiosnę będzie do naszej dyspozycji - dodał trener Nawałka.

Selekcjoner scharakteryzował również najbliższego rywala reprezentacji Polski. - Główna cecha drużyn z Ameryki Łacińskiej to spontaniczność. Trzeba jednak podkreślić, że ich świadomość taktyczna i przygotowanie do meczów również stoją na bardzo wysokim poziomie. Wyszkolenie techniczne Meksykanów jest więcej niż dobre, dlatego będą dla nas bardzo groźnymi rywalami. Sprawdzian na tle takiego zespołu, należącego do najlepszych na świecie, jest niezwykle ważny podczas przygotowań do mistrzostw.

Mariusz Stępiński i Rafał Wolski, którzy nie weszli na boisko w spotkaniu z Urugwajem, być może dostaną szansę gry w poniedziałek. - Ewentualny występ w spotkaniu z Meksykiem będzie dla mnie wielkim zaszczytem i honorem, tak jak każda gra w drużynie narodowej. Dodatkowo będzie to okazja, do pokazania swoich umiejętności i postawienia kolejnego kroku w walce o wyjazd na mistrzostwa - powiedział Mariusz Stępiński.

- Przyjeżdżając na zgrupowanie trzeba jak najlepiej prezentować się na treningach. Trzeba pokazywać i udowadniać gotowość do gry. Droga do mundialu jest jeszcze długa, dlatego trzeba się skupiać na każdym meczu i w każdym spotkaniu walczyć o zwycięstwo - zakończył Rafał Wolski.