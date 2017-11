Polska - Meksyk. Konferencja prasowa Meksyku: "Polska to znakomita drużyna. Gra przeciwko niej to coś niezwykłego"

- Reprezentacja Polski to znakomity zespół, gra przeciwko niej to coś niezwykłego - powiedział obrońca reprezentacji Meksyku, Hector Moreno na oficjalnej konferencji prasowej przed poniedziałkowym starciem z biało-czerwonymi. To jednak nie jedyny komplement, jaki padł z ust defensora najbliższych rywali Polaków, których trener również wypowiadał się o polskiej kadrze w bardzo pozytywny sposób.

- Chcę wyrazić uznanie dla reprezentacji Polski, która jest znakomitym zespołem, pokazuje to szóste miejsce zajmowane przez nią w rankingu FIFA, ma wielu ważnych zawodników grających na co dzień w wielkich drużynach. Ma również znakomitego trenera, będzie to zespół, który prezentuje zupełnie inny styl, niż Belgia, z którą spotkaliśmy się kilka dni temu - jako pierwszy rozpoczął trener reprezentacji Meksyku, Juan Carlos Osorio. Po czym dodał: Mecz z Polską będzie bardzo trudnym zadaniem, szczególnie dla naszych obrońców. Mamy do czynienia z bardzo doświadczonym zespołem. Trzeba docenić ogromną pracę selekcjonera Adama Nawałki, spotkanie z jego drużyną da nam świetny materiał szkoleniowy. - Wiedzieliśmy, że przeciwko nam nie zagra Lewandowski. My również mamy jednak spore braki, nie mamy Javiera Hernandeza, kilku innych ważnych zawodników również nie wystąpi, ale to normalne, takie sytuacje ciągle się powtarzają. Zobaczymy, który trener lepiej wypełni luki w swoim zespole. - Chciałbym zagrać w meczu z Polską, jak każdy, gra przeciwko tak wysoko sklasyfikowanej drużynie to coś niezwykłego. Nasi rywale prezentują zupełnie odmienny futbol niż ten, do którego jesteśmy przyzwyczajeni, występ w starciu z takim przeciwnikiem bedzie bardzo cennym doświadczeniem - powiedział natomiast Hector Moreno, obrońca reprezentacji Meksyku. Defensor Romy nawiązał też do ostatniego meczu Polski z Meksykiem (1-1, wrzesień 2011 roku) - Od ostatniego meczu minęło dużo czasu, Polska już wtedy jednak była dobrym zespolem, zaskoczyła nas swoja umiejętnością szybkiej i fizycznej gry. Teraz może być podobnie. Poniedziałkowe spotkanie będzie wymagało poświęcenia.