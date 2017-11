Primera Division. Trzech piłkarzy opuści Barcelonę?

Transfer z Atletico Madryt do Barcelony miał być kolejnym krokiem na przód w karierze Turka, ale ten nie umiał zagościć w pierwszym składzie na dłużej. Od stycznia 2016 roku rozegrał w niej - we wszystkich rozgrywkach - zaledwie 55 meczów, w których strzelił 15 goli i zanotował 11 asyst.

W sezonie 2017/18 Turan nie zagrał jeszcze ani minuty. 30-latek w styczniu ma przejść do Fenerbahce lub do ich lokalnego rywala - Galatasaray Stambuł, którego jest wychowankiem.

W październiku Brazylijczyk Rafinha przeszedł artroskopię kolana i jest wyłączony z treningów do grudnia. 24-latek nie miał jeszcze okazji do gry w tym sezonie. Trzeba dodać, że w kwietniu przechodził artroskopię w tym samym kolanie! Według informacji "Mundo Deportivo" nawet jeśli się wykuruje, to będzie musiał zacząć szukać nowego klub. Podobnie jak Denis Suarez, który częściej przesiaduje na ławce niż gra w podstawowym składzie.W Primera Division rozegrał 6 meczów, w których strzelił 2 gole i zanotował 2 asysty.