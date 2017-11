Eugen Polanski chce wrócić do reprezentacji Polski

- To, co Nawałka robi w kadrze, to nie jest poważna drużyna. To reprezentacja Polski juniorów. Traktuje piłkarzy jak dzieci. Byłem na trzech zajęciach przed Szkocją i nie otrzymaliśmy tam żadnej taktycznej lekcji. Później na boisku jeden patrzył na drugiego, bo nie wiedział, co ten robi.- powiedział Polanski w 2014 roku w rozmowie z polsatsport.pl.

Od tamtego czasu nie zagrał już dla kadry. Teraz chciałby to zmienić. - Jeśli miałoby to zależeć ode mnie, to na pewno tak. Z drugiej strony: wiem, że będzie mi bardzo trudno przekonać do siebie Adama Nawałkę. Popełniłem błąd i tego nie zmienię. W relacjach z trenerem Nawałką wszystko jest w porządku. Każdy zrobił coś, czego nie powinien, ale nie mam pretensji - powiedział były reprezentant Polski w rozmowie ze sport.tvp.pl.

Nikt się jednak raczej nie spodziewa, aby Nawałka miał mu dać kolejną szansę. Tym bardziej, że w bieżącym sezonie Bundesligi Polanski spędził na boisku zaledwie 119 minut.

Zawodnik Hoffenheim grał w młodzieżowych reprezentacjach Niemiec. A w 2011 roku zadebiutował w seniorskiej drużynie Polski. Zagrał w niej 19 spotkań.