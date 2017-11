Zabawna wpadka Messiego. Piłkarz nie poznał znajomego napastnika

Do zabawnej i nieco absurdalnej sytuacji doszło po towarzyskim , wyjazdowym zwycięstwie Argentyny przeciwko Rosji (1:0). Chodzi o wpadkę Leo Messiego, który nie poznał młodego argentyńskiego piłkarza, za co później przepraszał go na Instagramie.

Po skromnym zwycięstwie Argentyny a Rosją piłkarze Albicelestes robili sobie pamiątkowe zdjęcia z kibicami. W pewnym momencie do Messiego podszedł Sebastian Driussi, czyli młody argentyński napastnik (21 lat), który gra na co dzień w Zenicie St. Petersburg. Piłkarz był dumny ze zdjęcia z Messim, czym pochwalił się na Instagramie. Messi wziął go jednak za fana. - Czułem się źle, że go nie rozpoznałem, bo wiem kim on jest. Messi później przeprosił. Początkowo myślałem, że jest jednym z fanów, którzy czekali na zdjecia. Przepraszałem go wielokrotnie. Messi zorientował się, że popełnił błąd dopiero po tym, jak Driussi wrzucił zdjęcie na Instagrama. - Kiedy zobaczyłem zdjęcie na Instagramie, poprosiłem go o wybaczenie. Wymienialiśmy wiadomości w przeszłości i mamy nawet tego samego artystę tatuażu - mówi Messi argentyńskim mediom.