MŚ 2018. Znamy kolejnych finalistów mundialu. Powrót po dwudziestu latach

W sobotni wieczór Tunezja i Maroko dołączyły do Nigerii, Senegalu i Egiptu i awansowały do turnieju finałowego przyszłorocznych mistrzostw świata w Rosji.

Prowadzonej przez Nabila Maaloula Tunezji wystarczał remis w ostatnim meczu z Libią. Orły Kartaginy wykonały plan minimum i bezbramkowo zremisowały. Taki wynik dał im pierwsze miejsce w grupie A, przed Demokratyczną Republiką Konga, Libią i Gwineą. Tunezyjczycy ostatni raz grali na mundialu w 2006 roku w Niemczech.

Z grupy C awans wywalczyło Maroko. W ostatniej kolejce Marokańczycy grali na wyjeździe z Wybrzeżem Kości Słoniowej w bezpośrednim pojedynku o awans. Lepsi byli goście wygrywając 2:0 po golach Nabila Dirara i Medhiego Benatii. Lwy Atlasu czekały aż 20 lat na awans do MŚ. Ostatni raz zagrali w finałach w 1998 roku we Francji.

Do tej pory poznaliśmy dwudziestu sześciu finalistów przyszłorocznego mundialu w Rosji. W finałach zagrają: Rosja (gospodarz), Francja, Portugalia, Niemcy, Serbia, Polska, Anglia, Hiszpania, Belgia, Islandia, Tunezja, Nigeria, Maroko, Senegal, Egipt, Iran, Japonia, Korea Południowa, Arabia Saudyjska, Brazylia, Urugwaj, Argentyna, Kolumbia, Meksyk, Kostaryka i Panama.