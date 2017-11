Krychowiak do Szczęsnego: Nie wiedziałem, że mam przyjaciela superbohatera

Grzegorz Krychowiak i Wojciech Szczęsny to dwaj przyjaciele nie tylko z boiska. Podczas zgrupowania trzymają się razem, często publikują zabawne filmy ze swoim udziałem lub publicznie się przekomarzają. Ostatnią okazją do wbicia szpilki bramkarzowi Juventusu była napisana o nim książka. Na jej okładce widnieje napis "superherosi", co wywołało u pomocnika WBA spory uśmiech.

REKLAMA