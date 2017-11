Kowalczyk trzecia w Pucharze FIS. Polka nie jest zadowolona

Kowalczyk przygotowuje się do sezonu zimowego. Zawodniczka rozpoczęła już starty w nowym sezonie. Polska przygotowuje się w Finandii, gdzie czeka na rozpoczęcie Pucharu Światach w Kussamo, ale to dopiero 24 listopada.

W tzw. międzyczasie Kowalczyk wystartowała w Pucharze FIS w Muonio i dwa razy zajęła trzecie miejsce. Starty w tych zawodach to jeden z elementów przygotowań do igrzysk olimpijskich.

Polka nie była zadowolona po biegu, bo jak sama zauważyła, powinna przybiec około 20 sekund szybciej.

W sobotę Kowalczyk zajęła trzecie miejsce. Polka przegrała z Finką Kristą Parmakoski i Rosjanką Natalią Niepriajewą. Do pierwszego miejsce Kowalczyk straciła 24,2 sekundy. Kowalczyk zapowiedziała, że będzie pojawiała się tylko w wybranych zawodach Pucharu Świata. Polka przygotowuje się również do konkurencji maratonowych. Ma to umożliwić przygotowanie do biegu na 30 km na igrzyskach w Pjongczang