Tego nikt się nie spodziewał. Neymar rozpłakał się na konferencji prasowej i oskarżył media

Neymar przechodzi w ostatnim czasie trudny okres. Latem dołączył do Paris Saint-Germain, ale zdecydowanie nie podoba mu się w nowym zespole, a na dodatek jest skonfliktowany z trenerem, Unaiem Emerym. Tak przynajmniej sądzono dotychczas. To, co Brazylijczyk powiedział i zrobił na konferencji prasowej po meczu reprezentacji Brazylii, wprawiło wszystkich dziennikarzy w osłupienie.

- Dlaczego wymyślacie nieprawdziwe historie? Przestańcie to robić i mówcie prawdę. Piszecie, że mam złe relacje z Cavanim i trenerem. To jest kłamstwo. Nasze relacje są normalne. Czuję się szczęśliwy we Francji i jestem już zmęczony wszystkimi doniesieniami – powiedział łamiącym głosem.

Selekcjoner reprezentacji Brazylii, Tite, stanął w obronie rodaka. – Bądźmy ostrożni w generalizowaniu. Porozmawiajmy o charakterze, osobowości i wielkim sercu Neymara, ale nie o jego problemach. Mam już tego dość – powiedział trener.

Po tych słowach 25-latek wstał i ze łzami w oczach opuścił salę.

Neymar kosztował PSG rekordowe 222 miliony euro. W ostatnim czasie spekulowano o jego powrotnym transferze do Barcelony lub ewentualnych przenosinach do Realu Madryt. Po piątkowej konferencji trudno jednak stwierdzić, jak potoczą się losy piłkarza.