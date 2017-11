Kolejna afera w FIFA? Jedna z najlepszych piłkarek oskarża Seppa Blattera o molestowanie

Bramkarka twierdzi, że kiedy przygotowywała się do wręczenia nagrody dla najlepszej piłkarki roku, Abby Wambach, Sepp Blatter podszedł do niej od tyłu i złapał za pośladki. Chwilę później musiała wyjść na scenę, co dodatkowo bardzo ją zestresowało.

- Byłam w szoku. Mimo to musiałam się szybko opanować i skupić na wręczeniu nagrody Abby. To było największe wyróżnienie w jej karierze i nie chciałam, by cokolwiek to zepsuło – powiedziała Solo.

Sepp Blatter wszystkiemu zaprzeczył, a jego rzecznik oskarżenia Solo nazwał „śmiesznymi”. Nie było to jednak pierwsze kontrowersyjne zdarzenie byłego szefa FIFA, jeśli chodzi o futbol kobiet. Kilka lat wcześniej wygłaszał opinię, że zawodniczki powinny grać w bardziej obcisłych strojach, aby w trakcie spotkań eksponować swoje wdzięki.

Hope Solo to jedna z najlepszych i najbardziej medialnych piłkarek ostatnich lat. Z reprezentacją Stanów Zjednoczonych dwukrotnie sięgnęła po złoto olimpijskie – w 2008 roku w Pekinie i cztery lata później w Londynie.