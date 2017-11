Adam Nawałka komentuje grę Polaków. ''Jestem zadowolony z debiutantów''

Adam Nawałka wypowiedział się dla Telewizji Polskiej. Szkoleniowiec był bardzo zadowolony ze zmiany taktyki. Trener zauważył jedną ciekawą rzecz, która daje duże możliwości naszej kadrze.

Zagraliśmy 3-4-3 i jestem zadowolony z tego, jak to wyglądało. To ustawianie daje nam wiele możliwości, bo możemy przejść do 4-4-2 lub 3-5-2 robiąc tylko jedną zmianę. Mecz dał nam wiele materiału szkoleniowego. Mamy co analizować - mówił Nawałka dla TVP

- Nie było widać tremy po nowych zawodnikach. Wszystkich muszę pochwalić. Brawa za konsekwencje i realizację założeń technicznych. Było wiele faz gry na wysokim poziomie. Staraliśmy się kontrolować grę - dodawał trener.

Nawałka odniósł się również do nowych zawodników, którzy zagrali bardzo przyzwoicie. - Jestem zadowolony z debiutantów. Zaprezentowali się obiecująco. Dużo dobrych interwencji. Myślę, że Jarek Jach to ciekawy zawodnik, miał sporo dobrych interwencji.

Szkoleniowiec odniósł się również do gry Góralskiego, który miał przed sobą poważny test. - Góralski zagrał bardzo dobre spotkanie. Zagrał z charakterem. Dobrze prezentował się pod względem mobilności. To bardzo ambitny zawodnik. Zasłużył również na pochwałę - komentował trener.