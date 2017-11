Neymar chce wrócić do Barcelony? Gwiazdor Realu widzi dla niego inne rozwiązanie

Latem bieżącego roku Neymar stał się najdroższym piłkarzem w historii, przechodząc z Barcelony do Paris Saint-Germain za rekordowe 222 miliony euro. Miał wprowadzić nowy klub na szczyt, jednak już po pół roku nie podoba mu się w nowym środowisku. Słaba liga, niezadowalający doping kibiców i konflikt z trenerem, Unaiem Emerym, spowodowały u Brazylijczyka taką frustrację, że podobno rozważa... powrót do Barcelony.

Takiego zdania jest kataloński „Sport.es”. Do walki o 25-latka włączył się też główny rywal „Dumy Katalonii”, Real Madryt. „Mundo Deportivo” podaje, że prezes Królewskich, Florentino Perez, chętnie ściągnąłby piłkarza przy pierwszej najbliższej okazji. Oliwy do ognia dolał Sergio Ramos, który w radiu „Cadena SER” podzielił się zaskakującymi słowami.

- Wszyscy chcemy w Realu najlepszych, a Neymar do nich należy. Przechodząc z PSG do Realu byłoby mu z pewnością łatwiej niż bezpośrednio z Barcelony. W piłce nigdy nie wiadomo, co się wydarzy. Jeśli będzie chciał do nas dołączyć, to przyjmiemy go z otwartymi ramionami – powiedział jeden z najlepszych defensorów ostatnich lat.

Ewentualne przenosiny Neymara do Realu Madryt byłyby jeszcze większą sensacją niż poprzedni transfer do PSG. Brazylijczyk powtórzyłby tym samym ruch m.in. Luisa Figo, który w trakcie swojej kariery występował najpierw w Barcelonie, a później w Realu.