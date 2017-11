UEFA zawiesiła Evrę w prawach zawodnika. Olympique Marsylia rozwiązała z nim kontrakt

UEFA nałożyła drakońską karę na Patrice'a Evrę, który kopnął jednego z kibiców. Zawodnik został zawieszony na siedem miesięcy i nie może w tym czasie grać w piłkę. Olympique Marsylia zdecydowała o zakończeniu współpracy z piłkarzem.

Sprawa francuskiego piłkarza dotyczy zdarzenia z rozgrzewki przed meczem Olympique Marsylia z Vitorią Guimaraes.

Evra poszedł początkowo porozmawiać z kibicami Marsylii, którzy przez niemal całą rozgrzewkę go lżyli. Gdy podszedł do fanów, od słów szybko przeszedł do czynów. Na nagraniach widać, jak 36-letni obrońca reprezentacji Francji akrobatycznym ciosem nogą kopie jednego z kibiców w głowę.

Sytuację musieli opanować ochroniarze, bo kibice Marsylii zaczynali już przeskakiwać przez barierki. Evrę od krewkich fanów odciągnęli koledzy z drużyny.