Maciej Sadlok odrzucił propozycję z Jagiellonii i przedłużył umowę z Wisłą Kraków

Jeden z najlepszych lewych obrońców Ekstraklasy, Maciej Sadlok przedłużył kontrakt z Wisłą Kraków do 2021 roku. Oznacza to, że nie będzie zapowiadanego transferu do Jagiellonii Białystok.

Klub z Podlasia był w stanie zaoferować piłkarzowi znacznie wyższe wynagrodzenie, ale zawodnik zdecydował się nie zmieniać otoczenia, bo bardzo dobrze czuje się w klubie z Krakowa. Nie bez znaczenia jest również fakt, że Sadlok mocno związany jest z województwem śląskim, a konkretnie Chorzowem, w którym piłkarz ma mieszkanie, a jego rodzina pochodzi z Oświecimia.

- Chciałbym być kiedyś kapitanem Wisły. Na razie w klubie są jednak zawodnicy, którzy dla Białej Gwiazdy zrobili znacznie więcej. Mam nadzieję, że zostaną oni jak najdłużej. Dużym wyróżnieniem jest możliwość wyprowadzenia swoich kolegów na boisko w roli kapitana. Jestem na to gotowy. Może kiedyś to marzenie się spełni - mówi Sadlok w rozmowie z oficjalną stroną klubu.

Dotychczasowa umowa Macieja Sadloka z Wisłą Kraków była ważna do czerwca 2018 roku, co oznacza, że już pierwszego stycznia mógł podpisać kontrakt z nowym klubem.