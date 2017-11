Koniec Emery'ego w PSG? Władze klubu mają już następcę

Kontrakt Emery’ego z PSG obowiązuje do 2018 roku, ale jego rzeczywista ważność zależy od wyników drużyny. Jeśli Hiszpan wygra Ligę Mistrzów, najprawdopodobniej dostanie możliwość przedłużenia umowy o kolejny rok. Porażka przed etapem półfinału może skutkować jego zwolnieniem. Działacze klubu mają już nawet następcę.

Według dziennika „Le Parisien” skontaktowali się oni z przedstawicielami Antonio Conte i mają nadzieję, że decyzji przenosin do Ligue 1 pomogą napięte stosunki Włocha z władzami londyńskiego klubu. Roman Abramowicz obiecał jednak wyłożyć sporą sumę pieniędzy na transfery, więc ciężko ocenić, czy 48-latek byłby skłonny zmienić ligę.

W Paryżu nie tracą mimo to nadziei, ponieważ mimo ważnego do czerwca 2019 roku kontraktu z Chelsea, Conte poważnie rozważa ponoć zmianę pracodawcy. Niekoniecznie musi trafić do PSG - jego usługami zainteresowany jest także AC Milan.