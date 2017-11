Skoki narciarskie. Znamy skład Polski na pierwsze zawody Pucharu Świata w Wiśle

Jak dowiedzia si Tomasz Kalemba z Onet Sport, w Wi郵e zobaczymy Kamila Stocha, Macieja Kota, Dawida Kubackiego, Piotra 砰喚, Jana Ziobro, Stefana Hul, Jakuba Wolnego, Aleksndra Zniszczo豉, Klemensa Mura鎥 oraz Paw豉 W御ka, Bartosza Czy瘸 i Przemys豉wa Kantyk.

Dw鏂h 18-latk闚

O ile wyb鏎 pierwszych zawodnik闚 nie zaskakuje, bo s dobrze znani kibicom polskich skok闚 narciarskich, to fan闚 dziwi mog nazwiska W御ka, Czy瘸 i Kantyki.

Przemys豉w Kantyka to podopieczny Radka 疳dka z kadry B, najwi瘯szym osi庵ni璚iem 20-latka jest trzecie miejsce w FIS Cupie 2014/2015 (tzw. trzecia liga skok闚).

W dru篡nie znalaz這 si r闚nie miejsce dla dw鏂h niezwykle perspektywicznych skoczk闚. Pawe W御ek ma 18 lat i jest zwyci瞛c ostatniego FIS Cup-u oraz cz這nkiem elitarnego TEAM 100, czyli grupy najbardziej perspektywicznych polskich sportowc闚 wspieranych przez rz康 sporym, bo 40 tysi璚znym stypendium. Pawe W御ek jest jedynym skoczkiem w tym gronie.

- Pawe W御ek to bardzo zdolny ch這pak. Jego dziadek i wujek byli skoczkami, mama to by豉 biegaczka w klubie Olimpia Golesz闚. W御ek to ch這pak z bardzo du膨 adaptacj umiej皻no軼i technicznych i technologicznych. Szybko odnajduje si w nowej rzeczywisto軼i, co w teraz jest bardzo wa積e w skokach. Mo積a powiedzie, 瞠 wchodzi w豉郾ie w decyduj帷y czas dla skoczka. Wygl康a mi na bardzo u這穎nego i zr闚nowa穎nego ch這paka, ale nie znam go a tak dobrze, by m鏂 ocenia jego psychik – m闚i Sport.pl prezes PZN Apoloniusz Tajner.



W御ek dosta ju szans w czasie LGP w Wi郵e. 18-latek zaskoczy w treningu, w kt鏎ym uda這 mu si zaj望 dwunaste miejsce. Niestety, w kwalifikacjach skoczy znacznie s豉biej i nie zdo豉 awansowa do konkursu. - Zawiod豉 mnie g這wa, w serii treningowej skok by bardzo fajny, ale potem pojawi造 si r騜ne my郵i i zabrak這 mi tego luzu – m闚i w闚czas dziennikarzom.

Banan czy Morgi

Szans debiutu w P dostaje r闚nie Bartosz Czy, czyli skoczek, o kt鏎ym Adam Ma造sz powiedzia niegdy, 瞠 w locie przypomina Thomasa Morgensterna. Popularny „Banan” ma 18-lat, a swoj przygod ze skokami zacz掖 w wieku sze軼iu lat.

- Bartosza Czy瘸 znam od dziecka, jego ojciec by pi趾arzem, Musze powiedzie, 瞠 to bardzo zdolny ch這pak, ma 篡趾 do skakania. Jest bardzo perspektywiczny, oby si tylko dobrze rozwija – dodaje Tajner.

Potwierdzaj si zatem przedsezonowe s這wa Adama Ma造sza dla Sport.pl, kt鏎y w samych superlatywach wypowiada si o skoczkach z juniorskiej kadry prowadzonej przez Macieja Maciusiaka. Dla m這dych zawodnik闚 udzia w treningach i kwalifikacjach b璠zie sporym do鈍iadczeniem. Wydaje si, 瞠 celem dla 18-latk闚 b璠zie awans do czo這wej pi耩dziesi徠ki zawod闚, bo nikt nie oczekuje od nich, 瞠 z miejsca zaczn zdobywa punkty.

Inauguracja Pucharu 安iata w skokach narciarskich ju w przysz造 weekend (18-19 listopada). Pierwsze skoki zaplanowano na 17 listopada. Wtedy odb璠 si serie treningowe i kwalifikacje.