SPORTOWY ROZKŁAD WEEKENDU. Poznamy kolejnych finalistów mundialu!

SOBOTA

Piłka nożna

Godz.14:00 Rosja - Argentyna

To może tylko mecz towarzyski, ale bardzo istotny. Stanisław Czerczesow będzie mógł ocenić w jakiej formie są gospodarze mundialu na pół roku przed rozpoczęciem turnieju. Natomiast kibice Argentyńczyków czekają na dobry występ reprezentacji. Eliminacje w ich wykonaniu były słabe. Awans zapewnili sobie dopiero w ostatnim meczu, a ich bilans bramkowy wygląda beznadziejnie, jeśli spojrzymy na ich potencjał w ofensywie. W 18 meczach zdobyli zaledwie 19 bramek.

Baraż o mundial:

Godz. 20:45 Dania – Irlandia

Duńczycy byli naszym rywalem w trakcie eliminacji do mundialu w grupie E. Polska wyprzedziła ich o pięć punktów, ale doznała dotkliwej porażki w Kopenhadze (0:4). Wrześniowy mecz pokazał jednak, że Dania to silna reprezentacja. Natomiast Irlandia zajęła drugą lokatę w grupie D. Wyprzedziła ją Serbia, ale Walia już nie dała rady. Zapowiada się bardzo wyrównany dwumecz. Kto go wygra, zagra na mundialu.



Godz. 21:30 Hiszpania - Kostaryka

Reprezentacja Hiszpanii w dobrym stylu wygrała grupę G i wyprzedziła m.in. Włochów. Teraz zagrają towarzysko z Kostaryką, która była niespodzianką podczas mundialu w Brazylii. Wraz z Urugwajem wyszła z grupy, a wcześniej do domu wrócili Włosi i Anglicy. Czy w Rosji Kostaryka znów zaskoczy kibiców? Więcej będziemy mogli powiedzieć po sobotnim sparingu.





NIEDZIELA

Formuła 1

Godz. 14:00 Grand Prix Brazylii

To będzie przedostatni tegoroczny wyścig. I niby wszystko już wiemy, bo zapewnione tytuły mają: Mercedes i Lewis Hamilton, ale kibiców wciąż czeka sporo atrakcji. Z kibicami pożegna się zasłużony weteran. - To będzie mój drugi pożegnalny wyścig w Brazylii. Tym razem ostatni. Z pewnością - zapewniał Felipe Massa na oficjalnej konferencji prasowej. Fakt, że Williams nie przedłużył kontraktu z Brazylijczykiem, sprawił że zwiększyły się szanse na kontrakt Roberta Kubicy z tym zespołem.

Piłka nożna

Baraże o mundial



Godz. 18:00 Szwajcaria – Irlandia Północna

Szwajcaria pokonała Irlandię Północną (1:0). Jedyną bramkę goście zdobyli po rzucie karnym podyktowanym w kontrowersyjnych okolicznościach.

W 57. minucie sędzia dopatrzył się zagrania piłki ręką przez obrońcę Irlandii Północnej Corry'ego Evansa i podyktował ''jedenastkę'' dla Helwetów. Powtórki pokazały jednak, że arbiter mógł podjąć inną decyzją. Karnego na gola zamienił Rodriguez, który dał Szwajcarii niezwykle ważne zwycięstwo. A czy zadecyduje także o awansie?

Godz. 20:45 Grecja – Chorwacja

Chorwacja pewnie pokonała Grecję w pierwszym meczu barażowym o awans do przyszłorocznego mundialu (4:1). Zwycięzcy są już jedną nogą na MŚ w Rosji. Trudno sobie wyobrazić, by tak grający Chorwaci mogli roztrwonić taką przewagę. A poza tym czym byłyby MŚ bez Luki Modricia czy Mario Mandzukicia?

