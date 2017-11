Transfery. Gwiazda Serie A następcą Roberta Lewandowskiego?

Polak – mimo iż ma kontrakt z Bayernem do 2021 roku – najchętniej zmieniłby już latem klub i ligę. W wywiadzie z „Der Spiegel” jest pełen wątpliwości: czy Bundesliga będzie kiedykolwiek w stanie nadążyć za ekspansją Premier League i Primera Division, a Bayern – za Realem czy Manchesterem United. Czy odwróci trend, że najlepsi odchodzą do Anglii lub Hiszpanii.

Lewandowski gra już piąty sezon w Bayernie, ale wciąż nie spełnił swojego marzenia o wygraniu Ligi Mistrzów. Drużyna Pepa Guardioli trzy razy odpadła w półfinale, a rok temu Bayern Carlo Ancelottiego dotarł do 1/4 finału. Dlatego Polak chciałby trafić do Realu, co miałoby zwiększyć jego szansę na triumf w LM.

Bawarczycy są znani z długofalowego działania i już szukają następcy, gdyby Lewandowski faktycznie miałby odejść. A raczej już znaleźli kandydata, przynajmniej zdaniem "Don Balon".

Bayern postara się kupić Mauro Icardiego. Argentyńczyk jest kapitanem Interu Mediolan. W bieżącym sezonie zagrał w 12 meczach, w których strzelił 11 goli. Na swoim koncie ma także cztery występy w reprezentacji Argentyny.