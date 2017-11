F1. Fernando Alonso o Robercie Kubicy: Byłbym bardziej niż szczęśliwy

Alonso wziął udział w transmisji na żywo na oficjalnym Facebooku F1. Hiszpan otrzymał kilka pytań od kibiców, którzy zapytali go również o powrót Roberta Kubicy.

- To mój dobry kolega. Miło byłoby zobaczyć go ponownie w padoku, ale w tym sporcie nie wszystko jest jednowymiarowe. Williams musi podjąć decyzję najlepszą dla zespołu. Gdybym zobaczył Roberta Kubicę ponownie na prostej startowej, to byłbym bardziej niż szczęśliwy - powiedział Hiszpan.

Były mistrz świata wspomniał Polaka również, gdy zapytano go o zawodników, których w F1 obecnie mu brakuje. - Przede wszystkim tęsknię za moimi byłymi partnerami: Jarno Trullim i Giancarlo Fisichellą. Spędzaliśmy razem mnóstwo czasu i dobrze się przy tym bawiliśmy. W Renault wówczas była świetna atmosfera. Brakuje również Roberta Kubicy. Chciałbym, żeby wrócił. Nie ma już Michaela Schumachera, z którym toczyłem zaciętą walkę - wyjaśnił Alonso.

Całą rozmowę z Fernando Alonso można zobaczyć tutaj: