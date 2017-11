Mundial 2018. Oficjalna piłka mistrzostw świata zaprezentowana

Wygląd piłki wielkim zaskoczeniem nie jest, bo kilka tygodni temu do prasy wyciekło to, jak futbolówka będzie wyglądać. Teraz mamy oficjalne potwierdzenie - zamiast fikuśnych kształtów i odważnych kolorów, najlepsi gracze świata będą rywalizować piłką designem przypominające, którymi grały gwiazdy lat 70. Piłkę z mundialu w Meksyku charakteryzowały duże, czarno-białe łaty. Chodziło o to, aby była ona dostrzegalna w pozbawionym jeszcze wówczas kolorów przekazie telewizyjnym. I teraz wizualnie będzie podobnie.

Ale pod względem technologicznym to znów produkt niemal kosmiczny. Producent chwali się metalicznym wykonaniem paneli piłki oraz graficznym efektem tekstury, które zapewniają wydajność i wytrzymałość podczas meczów. Nowa futbolówka zawiera również elementy powstałe w procesie recyklingu.

Piłka na MŚ 2018 Arsen Galstyan

Telstar 18 posiada wbudowany układ NFC, po raz pierwszy użyty w oficjalnej piłce meczowej, co czyni ją najbardziej innowacyjną piłką meczową na świecie. Chip pozwala użytkownikom na interakcję z piłką za pomocą smartfona. Każda futbolówka generuje unikalny identyfikator umożliwiający dostęp do ekskluzywnych treści i spersonalizowanych wyzwań, które mogą stanowić element przygotowań do Mistrzostw Świata FIFA.

- Pierwsza Telstar była jedną z najbardziej charakterystycznych piłek w historii i na zawsze odmieniła futbol. Jej kontynuacja w postaci Telstar 18, z oczywistym odwołaniem do oryginalnego modelu, była dla nas ekscytującym wyzwaniem. Nowa struktura panelu i instalacja chipa NFC wzniosły innowacyjność i design naszej futbolówki na niespotykany dotąd poziom, oferując użytkownikom i graczom zupełnie nowe doświadczenie - mówi Roland Rommler z adidasa.