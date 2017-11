Nawałka tłumaczy: minimalizujemy ryzyko, Lewandowski ma się wyleczyć. Cała drużyna musi zniwelować tę stratę

- Robert nie zagra w dwóch meczach. Minimalizujemy ryzyko poważnego urazu, by był on do pełnej dyspozycji w spotkaniach wiosennych – rozpoczął czwartkową konferencję prasową trener reprezentacji Polski. Napastnik Bayernu Monachium ma problem z mięśniami w lewej nodze. Na zgrupowaniu przed meczami z Urugwajem i Meksykiem był szczegółowo badany, ale jego występ stał pod znakiem zapytania od pewnego czasu. Nawałka zaznaczał, że jak nie będzie pewności co do jego zdrowia, to w meczach towarzyskich nie zagra.

- Przed nim w tym roku jeszcze sporo meczów w Bundeslidze, a także starcia w Lidze Mistrzów. Robert musi jednak całkowicie wyleczyć kontuzję – argumentował Nawałka.

Na pytania o jego zmiennika odpowiadał wymijająco.

- Robert jest wybitnym zawodnikiem niemal nie do zastąpienia. Na jego brak musimy próbować być jednak przygotowani także w przyszłości. Trzeba zagrać całą drużyną tak, by zniwelować tę stratę. Chodzi mi m.in. o obowiązki taktyczne nałożone na pozostałych graczy – tłumaczył Nawałka na dzień przed meczem z urygwajem. Na pytanie kto zastąpi go w wykonywaniu rzutów karnych, wskazał na napastników.

- Wszyscy napastnicy mogą podjąć się tego zadania. Świerczok, Stępiński czy Wilczek. W zależności kto będzie grał. Jeżeli zagramy w ustawieniu 3-5-2 także Kamil Grosicki – uzupełnił.

O grze bez Lewandowskiego wypowiedział się też Jakub Błaszczykowski, jego były klubowy kolega z Borussii Dortmund.

- Życzę mu szybkiego powrotu do zdrowia. Teraz szansę dostaną inni zawodnicy, którzy do tej pory nie mieli okazji się zaprezentować. Liczę na nich. Zagrają z trudnym przeciwnikiem, który znakomicie gra w piłkę. Dobrze sprawdzić jednak coś, czego nie było dane sprawdzić do tej pory – spuentował brak Lewego obecny gracz Wolfsburga.