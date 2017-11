Polska - Urugwaj. Jaką drużynę wymyśli Adam Nawałka? "Mamy dwa warianty"

- Zmierzymy się z bardzo mocnym przeciwnikiem. Wypróbujemy nowe warianty taktyczne i personalne. Zagramy trójką lub czwórką obrońców. Ostateczną decyzję podejmiemy po ostatnim oficjalnym treningu – zapowiada Nawałka.

Brak kontuzjowanych: Roberta Lewandowskiego i Arkadiusza Milika (wciąż leczy uraz zerwanych więzadeł w kolanie) oznacza, że siła ataku naszej reprezentacji rażąco spadła. Na zgrupowaniu selekcjoner ma dyspozycji jeszcze trzech napastników: Mariusza Stępińskiego (Chievo Verona), Jakuba Świerczoka (Zagłębie Lubin) i Kamila Wilczka (Broendby Kopenhaga).

Dlatego nie jest wykluczone, że przy ustawieniu z dwoma atakującymi, w przodzie zobaczymy również Kamila Grosickiego. – Ja w ataku? Ok, jestem gotowy. Mogę grać, jako obrońca, pomocnik i napastnik. Chociaż, jak powszechnie wiadomo na wahadle akurat czuję się najsłabiej – żartował skrzydłowy Hull City. – Pozycja napastnika na pewno nie będzie to dla mnie niczym nowym. Już to przerabiałem w Jagiellonii Białystok, kiedy grałem obok Tomka Frankowskiego – mówił Grosicki.

Eksperymentalna obrona vs. Cavani

Z podstawowych zawodników, którzy podczas eliminacji stanowili o sile reprezentacji, w piątkowym sparingu zabraknie również Michała Pazdana. Obrońca Legii Warszawa doznał kontuzji podczas ostatniego ligowego meczu z Pogonią Szczecin. W tej sytuacji znacząco rosną szanse na debiut w kadrze Jarosława Jacha z Zagłębia Lubin.

Z naszym piątkowym rywalem być może spotkamy się również w fazie grupowej na przyszłorocznym mundialu. Ekipa prowadzona przez Oscara Tabareza będzie losowana z drugiego koszyka. Podobnie jak m.in. Hiszpania, Anglia, Kolumbia i Meksyk. – Urugwaj to bardzo ciekawy zespół, zawsze zdeterminowany i charakterny. Piłkarze wyróżniają się świetną techniką i mają wysoką świadomość taktyczną, w końcu wielu z nich występuje w topowych europejskich klubach. Czeka nas poważny sprawdzian – ocenia Nawałka.

Do Warszawy Urugwajczycy przylecieli niemal w najsilniejszym składzie. W zespole La Celeste zabraknie tylko Luiza Suareza. Zagrają za to Diego Godin z Atletico Madryt (w czwartek trenował indywidualnie) oraz gwiazdor PSG Edinson Cavani. Tego ostatniego z epizodu w Paryżu doskonale zna Grzegorz Krychowiak. – Będziemy musieli na niego bardzo uważać. To napastnik światowej klasy. W każdym meczu stwarza sobie dogodne sytuacje i jest niesamowicie skuteczny. Do tego jest waleczny, gra twardo i bardzo dużo biega – mówi pomocnik West Bromwich Albion.