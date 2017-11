Legia Warszawa przywróciła Dominika Nagy'ego do pierwszej drużyny

Oficjalny portal Legii Warszawa poinformował, że 22-letni Nagy został przywrócony do pierwszego składu.

- Rozmawiałem z Dominikiem i podjąłem decyzję o jego powrocie do pierwszego zespołu. Uważam, że swoim zaangażowaniem i ciężką pracą udowodnił, że zasługuje na drugą szansę - mówi Romeo Jozak w rozmowie z Legia.com

Nagy został przesunięty po do rezerw po tym jak stwierdzono, że prowadzi niesportowy tryb życia i nie prezentuje odpowiedniej jakości piłkarskiej. Legi Warszawa zapłaciła za Węgra około 1 miliona euro.

Romeo Jozak wysłaniem piłkarza do rezerw chciał dać mu jasno do zrozumienia, że musi on jak najszybciej poprawić swoją dyspozycję, jeśli chce odzyskać miejsce w podstawowej jedenastce mistrzów Polski. Wydaje się, że zabieg okazał się sukcesem, bo po trzech tygodniach piłkarz wrócił do drużyny.