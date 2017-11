Doping w Soczi 2014. Rosja straciła kolejne dwa medale. W grudniu decyzja, czy Rosjanie mogą wystartować w Pjongczang

Maksim Wylegżanin właśnie został wykluczony dożywotnio z igrzysk i musi oddać srebra zdobyte w Soczi w biegu na 50 km i w drużynowym sprincie. Srebro ze sztafety stracił już na początku listopada, gdy komisja dyscyplinarna Międzynarodowego Komitetu Olimpijskiego ukarała mistrza olimpijskiego na 50 km i wicemistrza w sztafecie Aleksandra Legkowa. Z 33 medali Rosji w Soczi zostało 29. Z pięciu medali w biegach narciarskich – jeden, Ilji Czernousowa, który był brązowym medalistą na 50 km, a teraz może zostać złotym,

Na razie sześcioro ukaranych. Komisja przesłucha 28

To nie koniec wstecznego odliczania. Medali jeszcze ubędzie, bo komisja MKOl, powołana do wymierzenia kar Rosjanom za zorganizowany doping w igrzyskach 2014 (dopingowy spisek miał taki rozmach, że w laboratorium olimpijskim podmieniano próbki moczu) zajmuje się aż 28 rosyjskimi olimpijczykami z 2014 – tymi, którzy jeszcze uprawiają sport i mogą walczyć o kwalifikację do Pjongczang 2018. Na razie wydała werdykty w sprawie sześciorga. Nikogo jeszcze nie uniewinniła. Skazuje nie na podstawie pozytywnego wyniku testu, tylko na podstawie dowodów na manipulację próbkami i zeznań byłego szefa laboratorum w Moskwie Grigorija Rodczenkowa. Zeznania zostały zweryfikowane w tzw. Raporcie McLarena.

Co z Pjongczang? Opcja atomowa?

Razem z Legkowem został na początku listopada ukarany Jewgienij Biełow. Teraz razem z Wylegżaninem werdykty poznali jeszcze Aleksiej Pietuchow, Julia Iwanowa i Jewgienia Szapowałowa. Żadne z nich nie zdobyło medalu w Soczi, ale wszyscy, tak jak ukarani medaliści, dostali dożywotni zakaz startów w igrzyskach (mogą natomiast startować na razie w zawodach Międzynarodowej Federacji Narciarskiej (FIS), czyli m.in. w Pucharze Świata, do czasu aż ukarze ich FIS.

Najważniejsze dziś pytanie to nie: ile jeszcze medali straci Rosja, zwycięzca klasyfikacji w Soczi 2014, ale: czy Rosja zostanie wykluczona z Pjongczang? Czy też może MKOl zdecyduje się na inny wariant. Od najłagodniejszego, czyli indywidualnych kar dla sportowców i działaczy, przez karę finansową, zakaz odgrywania hymnu i noszenia barw narodowych. Dopuszczenie tylko wybranych sportowców, i tylko jako olimpijczyków neutralnych, a nie jako reprezentację Rosji, to w karach za doping, jak ją nazwał jeden z komentatorów, „opcja atomowa”. Zdecydowała się na nią np. federacja lekkoatletyczna podczas ostatnich mistrzostw świata. Ale MKOl był od początku bardziej zachowawczy w wyciąganiu konsekwencji w rosyjskiej aferze.

Rosjanie się nie przyznają

To, czy w Rosji był państwowy doping, bada inna komisja MKOl powołana po raporcie McLarena. W dniach 5-7 grudnia MKOl ma debatować nad ustaleniami tej komisji i wówczas powinno już być wiadomo, na jaką karę się zanosi. Rosjanie nigdy nie przyznali się do dopingu z pomocą organów państwa, poddają w wątpliwość dowody na manipulowanie próbkami. Ustalenia ich wewnętrznych śledztw obaliły te zarzuty, wydali natomiast nakaz aresztowania Grigorija Rodczenkowa, który doping zaczął ujawniać dopiero po ucieczce do USA. Uciekł niedługo po tym jak w krótkim odstępie czasu zmarło dwóch rosyjskich działaczy zajmujących się ściganiem dopingu (a de facto – raczej tuszowaniem dopingu).

Putin: to sprawa polityczna z wyborami w tle

Prezydent Władymir Putin powtarza, że sprawa ma podtekst polityczny i Amerykanie naciskając na MKOl w sprawie kar mogą chcieć wpłynąć na wynik wyborów prezydenckich, zaplanowanych na marzec 2018, czyli niedługo po igrzyskach w Pjongczang. Wiceszef rosyjskich biegów Siergiej Krianin, w wywiadzie dla agencki R-Sport, cytowanym przez AP, powiedział: - MKOl po prostu na nas pluje. I myśli, że my będziemy połykać. Po co te werdykty bez żadnych dowodów? – pytał. Rosyjski związek narciarski złoży odwołanie od werdyktów MKOl, podobnie jak wszyscy ukarani sportowcy.